世足賽倒數！隱形台廠如何靠一顆球打敗日、韓大廠？

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根據財訊指出，以足球來說，總部位於新北市新店的龍偉實業，已經連續四屆受到愛迪達指定製造比賽用球。在一顆球的背後，是一段台廠打敗日、韓大廠的故事。業內人士表示，世界盃的足球是困難度最高的球類，不僅要通過嚴格的球員重擊試踢，還要受到德國愛迪達的高強度測試，精密度高，每一個環節都不能馬虎。
事實上，除了足球之外，自從2014年的巴西世足賽起，就不斷有國際媒體注意到台灣紡織對於世足賽的重要。2014年有10個國家隊身著台灣製造的環保塑料球衣，外媒更以「台灣贏了世足冠軍，但不是在足球場上，而是在球員更衣室」，盛讚台灣的環保球衣技術。
紡織業在台灣有完整的上下游垂直供應鏈，能快速反應品牌要求，地域獨特性為世界少有；靠研發與創新走向高附加價值，使得機能性等特殊紡織品占有一席之地，全球市占率超過七成。
以世足賽來說，台灣球衣、球褲纖維的供應鏈有力麗、南亞、台化、新纖；布料和成衣則有儒鴻、旭寬、遠東新、福懋、飛雁、綿春、宏遠等。新纖的環保紗使用百分百環保原料，不但有吸溼排汗的功能，還具備抗紫外線，加速排汗，衣服溼了能快乾，做到質量更輕卻有豐厚感，還可以防透視。
遠東新世紀是近幾屆世足賽球衣的核心供應商。本屆球衣除環保外，首創將強力抗爆織造技術運用於球衣，根據人體不同部位的延展性及所需強度，設計出各自獨立且最合適的布面結構，來避免因激烈碰撞的衣服破裂，目前就有德國、日本、西班牙、阿根廷、墨西哥、比利時和威爾斯七個隊伍，確定會穿著遠東新球衣進入決賽。
台灣製鞋業雄霸全球，如同紡織，製鞋產業在全球鞋業供應鏈亦占有重要地位，且具備頂尖循環鞋材技術以及完整上、中、下游鞋業聚落。一雙足球鞋由三芳負責鞋面皮革、欣展做鞋底、百和生產鞋帶及黏扣帶，再由組裝廠寶成、隆典、廣碩、志強、鑽石等鞋廠組合成一雙完整的足球鞋，各自有其專業技術。