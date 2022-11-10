10月稅收年減8.8%　證交稅連10黑少逾3成

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至於前10月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有遺產稅（168.5%）、贈與稅（142.4%）、營所稅（141.3%）、綜所稅（123.9%）、營業稅(116.5%）、關稅（104.2%）、使用牌照稅（103.1%）、證交稅（101.4%）、菸酒稅（100.6%），低於100%者有土增稅（92.4%）、貨物稅（81.1%）。
財政部指出，10月營所稅實徵淨額1121億元，較邦年同月減少41億元，年3.6%，主因暫繳稅款入帳時間差異所致；累計前10月實徵淨額1兆60億元，較去年同期增加3205億元，年成長46.8%，主因110年上市櫃公司獲利大幅成長，致結算申報自繳稅額增加，且暫繳申報稅款亦成長所致。
綜所稅10月實徵淨額343億元，較去年同月減少58億元，年減14.4%，主因110年同期部分上市櫃公司股利因疫情而遞延發放；累計前10月實徵淨額 5972億元，較去年同期增加1207 億元，年成長25.3%，主因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅均增加所致。
營業稅（含金融業營業稅）10月受進口稅額及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加的交互影響，營業稅實徵淨額較去年同月減少11億元，由負59億元降為負71億元。累計1至10月實徵淨額4360億元，較上年同期增加370億元，年增9.3%，主因國內產銷活動穩定，進口礦產品、化學品、電子零組
件等稅額成長及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加的交互影響。
在證交稅部分，10月及今年前10月上市櫃股票平均每日成交值為2226億元、2945億元，較去年同期的3640億元、4710億元減少，使得10月證交稅實徵淨額113億元，較去年同月減少56億元，年減33.2%；累計前10月證交稅實徵淨額1474億元，較去年同期減少825億元，減少35.9%。
另外，土地增值稅10月實徵淨額56億元，較去年同月減少40億元，年減41.2%，累計前10月實徵淨額785億元，減少115億元，年減12.7%，財政部解釋，均因去年同期有大額稅款案件所致。
財政部統計，10月土地增值稅徵起件數3萬8629件，較去年同月減少1萬4069件，年減26.7%)；累計1至10月土增稅徵起件數48萬8839件，較去年同期減少5萬1852件，年減9.6%。
在遺產稅方面，10月遺產稅實徵淨額31億元，較去年同月增加10億元，年增45.7%；累計1至10月實徵淨額291億元，年增19億元，年成長7.2%，均因大額稅款徵起案件增加。