力挺鄭運鵬　蔡英文籲桃園人：別因鄭文燦滿意度高而輕忽

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鄭運鵬說，這幾年他和鄭文燦共同努力向中央爭取下，中央都給予桃園多項政策與大小建設，「給桃園最多的溫暖」。他強調，高雄4年前出了一位國民黨優秀政治人物韓國瑜，卻將高雄講得又老又窮，而高雄市民給韓國瑜一個機會，卻讓活動、輕軌停擺，市政一落千丈，後來高雄市民從噩夢中醒來，花費時間罷免、補選，在高雄市長陳其邁帶領下，現在才重回光榮的城市。
鄭運鵬指出，鄭文燦努力建設出桃園優秀的成績，他和鄭文燦突破市政瓶頸、鐵路地下化動工、機場捷運通車、台鐵平鎮站動工、龍潭科學園區三期正式啟動、台積電也將要落腳到龍潭區了，他會努力接棒，做市民朋友的靠山，讓桃園市政建設持續延續下去。
鄭文燦細數這八年來在大園、觀音、新屋的政策，也向現場鄉親推薦鄭運鵬。他說，鄭運鵬有立院黨團幹事長的歷練，很會溝通、協調，最近行政院長蘇貞昌核定龍科三期，台積電將要落腳龍潭，桃園成為發展下一個世代先進半導體的重要基地，這都有賴鄭運鵬在中央協助爭取預算解決用水、用地的問題，才讓護國群山放心的在桃園，他和鄭運鵬是最好的夥伴，一起顧桃園、護桃園。
鄭文燦感性地說，他這8年來為桃園打拚，以非常感動、感恩的心情1天當3天用，2900多個日子不覺得苦、也不曾休息，雖然市長任期有期限，但他對故鄉的愛不會停下來，唯一的心願就是他所愛的故鄉桃園，能夠持續大進步、大建設。他拜託大家讓鄭運鵬繼續運轉桃園，讓桃園的好條件繼續發展，珍惜8年的進步，投給3號鄭運鵬，讓桃園進步不停歇。
蔡英文致詞時表示，不要以為鄭文燦滿意度很高，做得很好，選舉就可以放心了。這次桃園的選舉，是全國最激戰的地區，差距非常的小，在誤差範圍之內，拜託大家再拚一下，把它拚過關。
蔡英文說，鄭文燦當市長，對觀音、大園、新屋用心建設、努力執行。很多重要的政策，有的已經開工定案，有的是執行到一半。在這其中，鄭運鵬參與了很多桃園重大的建設計畫，也對桃園的未來，有很多的想法和規劃。讓鄭運鵬接棒，鄭運鵬會做得跟鄭文燦一樣好，甚至還會做得更好，因為鄭文燦打下很好的基礎。
「鄭運鵬有規劃、有執行力，政策都準備好了，桃園的未來，交給鄭運鵬，我很放心」。鄭運鵬跟鄭文燦很拚，所以連半導體最先進的製程，也要被他們爭取來桃園。
蔡英文說，鄭運鵬有遠見，知道半導體產業對台灣的經濟，甚至是台灣的安全都有關鍵的影響力。所以他很努力，要讓桃園的條件更好，爭取台積電在這裡更多的投資。「全力推動桃園的發展，這就是鄭運鵬每天在做的事，他就是桃園需要的市長」。
今日晚間鄭運鵬團結勝選晚會，鄭文燦、內政部長徐國勇、立委黃世杰、湯蕙禎、前立委邱垂貞、郭榮宗、國策顧問范振修及地方黨公職等也到場力挺，向鄉親朋友大力推薦3號桃園市長候選人鄭運鵬。