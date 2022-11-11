兒權公約國際審查將登場　兒少發起連署呈現校園現況

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青民協表示，聯合國兒童權利委員會專家學者，將看到國家撰寫的國家報告、民間團體撰寫的替代報告、兒少撰寫的兒少報告，來了解台灣落實兒權公約的現況，並給予政策意見。多位參與撰寫本次國際審查兒少報告的學生，自發組成「兒權公約第二次國際審查學生權利關注小組」，針對公約保障兒少多項權利但台灣落實情況不佳提出訴求，並發起連署，盼透過國際審查的機會，讓聯合國專家學者能聽見兒少聲音，並提出更為精準的結論性意見。
參與發起本次連署行動的兒少聞英佐表示，過往，許多民間團體皆致力於推動及倡議學生權利及校園人權改革，而自1987年第一封髮禁解除的公文發出後，各民間團體開始積極推動積極人權在校園中的落實及改革。「時至今日，我國的校園中，仍有許多權利侵害及權利不對等的情況發生。」
聞英佐說，會成立這個小組，是希望透過此次國際審查，向國際審查委員表達我國校園中學生權利落實的情況。「我們架設了網站清楚說明本次的訴求，也呼籲認同我們訴求的兒少、民間團體，可以一起加入連署，預計在國際審查前召開記者會，把相關訴求遞交給行政院，以及到訪的國際委員。」
本次學生權利關注小組針對兒權公約保障各面項的權利，就體罰、服儀、不當管教、借課等議題，提出11項訴求。
就禁止歧視、表意權，關注小組認為，學校應停止一切髮禁的規範，並不得出現強制剪除學生頭髮，此類侵害人格權的行為；學校制式服裝應依性平法相關函釋之規範，不得用顏色、裙褲等區分性別，由學生自由選擇。
對於兒少休閒文化權，關注小組提到，校園內學習節數的安排應重新檢討，檢視現行下課時間是否足夠兒童運用，並杜絕占用下課情事發生；校園內非學習節數的安排更應依教育法令辦理，不得用各種手段強制參與及對不參與者進行威脅，剝奪及侵害兒童的休閒權。
針對兒少表意及參與權，關注小組認為，學校應設有學生自治組織，並於校務會議時開放更多學生參與，學生事務的相關資訊也應以主動公開為原則，確保學生的表意權、知情權、參與權的落實。
青民協指出，本次國際審查政府邀請來自5個國家的國際審查委員，包含專長兒少司法、兒少性剝削議題的荷蘭委員Jakob Egbert Doek、專長替代性照顧、跨國收養議題的英國／瑞士委員Nigel Cantwell、專長兒童權利公約及人權議題的塞爾維亞委 Nevena Vuckovic Sahovic、專長兒權公約及兒少法的澳洲委員John Tobin、專長兒童參與及教育權的愛爾蘭委員Laura Lundy。
國際審查預計將從下週一起進行，會分別安排國際委員與兒少、民間團體進行會議，並預計將於下週五召開結論性意見發表記者會。