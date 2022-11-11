全台最大「千坪」旗艦店　唐吉訶德進軍高雄

高雄市政府經發局今（11）宣布，經市府主動拜會並積極爭取，年輕人喜愛的日本零售連鎖品牌DON DON DONKI確定進駐高雄，高雄市長陳其邁也宣布這個好消息，預計112年第四季在大立百貨開設規模約千坪指標型店鋪，創造約兩百個工作機會。
經發局今指出，PPIH集團於 1989 年成立，迄今在日本擁有超過600 家唐吉訶德等門市，也於新加坡、泰國、馬來西亞、港澳及美國也皆有設立門市。去（110）年在台北開設台灣首家門市，高雄市長陳其邁說，高市府為協助在地商圈發展，經發局去年初即主動邀請日本團隊參訪高雄，今年 7 月副市長羅達生率團訪日時聯繫拜會，介紹高雄商業環境、提供優質門市地點與招商補助等資訊，進一步促成此投資案。
對DON DON DONKI將進駐開設門市，現在DON DON DONKI首度南下開設全台最大店鋪，店址選在高雄大立 A、B 兩館 B1 樓，店鋪總面積約一千坪；大統集團並透露，DON DON DONKI大立店除將重現日本門市風格，店鋪更將主打特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區，讓消費者舒適品嘗最新鮮、最道地的日本美味。
經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁上任後推動產業轉型、創造就業機會，力拼招商累計達 5,187 億元，他強調，DON DON DONKI進駐除將活絡大立五福商圈，也代表高雄產業轉型有成帶動整體薪資成長，商業活動將愈趨活絡，將吸引更多指標業者進駐，創造商業經濟更加活絡發展。