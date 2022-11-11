國民黨開記者會稱「反奧步」　遭民進黨打臉引用錯誤資訊

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林靜儀也說，國民黨抹黑奧步盡出，國民黨宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，地檢署起訴書上所羅列的貪瀆、洗錢、偽造文書、財產來源不明等罪證，國民黨還想用國家機器追殺的老梗來為林姿妙洗白，根本就是睜眼說瞎話。
此外，林靜儀也指出其他荒謬之處，像是國民黨台南市長候選人謝龍介再炒作文旦之亂，拿台南文旦造謠假消息，早就被台南柚農打臉，國民黨還想要把莫須有的罪名，扣在民進黨台南市長黃偉哲頭上。
另外，國民黨南投縣長候選人許淑華家族占用國有地蓋招待所，如果不是自己心虛，請問為何還需要拆除招待所？此外，國民黨南投縣長林明溱的感恩說明會被控涉及賄選，都有影片畫面可以佐證，國民黨還想用抹黑民進黨南投縣長候選人蔡培慧來逃避，這不是烏賊奧步，什麼才是烏賊奧步。國民黨自己先提名了問題重重的候選人，結果還反過來質疑民進黨抹黑，邏輯錯亂還想逃避監督。
林靜儀強調，國民黨所提出的案例，都是標準的栽贓、抹黑奧步，很多都是在網路任意搜尋新聞，就可以發現完全是假訊息，國民黨還想藉此欺騙社會大眾，製造錯誤的輿論風向。國民黨今日記者會再一次完美示範，這就是國民黨式的選舉奧步，也提醒民眾如遇賄選犯罪，不論是否完成蒐證，都可主動檢舉，還可領取最高1000萬元由國家提供的獎金。