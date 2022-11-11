大數據預測　2022首長選戰藍15席綠5席、民眾黨無黨各1席

▲根據大數據公司《QuickseeK快析輿情》分析預測，2022年首長選戰，將由國民黨拿下15席，民進黨5席，民眾黨與無黨籍各一席。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲根據大數據公司《QuickseeK快析輿情》分析預測，2022年首長選戰，將由國民黨拿下15席，民進黨5席，民眾黨與無黨籍各一席。（圖／QuickseeK快析輿情提供）

記者丁上程／綜合報導

2022-11-11 16:11:27

2022年九合一選戰在即，距離投票日僅剩下半個月時間。根據大數據公司分析，在縣市首長選戰中，國民黨預計將拿下15席、民進黨5席、民眾黨1席、無黨籍1席。不過其中基隆市、台北市、桃園市、新竹市、宜蘭縣、苗栗縣等6個縣市，第一、二名的差距僅不到5%，仍舊具有翻盤的可能性。

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根據《QuickseeK快析輿情》預測顯示，在本月5日的公辦電視辯論後，台北選情又再度熱了起來，當日台北選戰的輿情聲量突破8萬則，選戰焦點「由陸轉空」。然而隨即而來爆出陳時中「鹹豬手」醜聞，在選戰最後關頭對陳具殺傷力。而辯論會後陳時中的網路好感度是0.51，為蔣萬安、黃珊珊3人中最低，預測已經出局；至於黃珊珊則在聲量上沒有明顯起色，難吸藍綠選民的選票，因此台北市目前的預測結果是蔣萬安能以38.1%的得票率勝出。

至於桃園的部分，選前的熱門話題是「中國鵬」，不過此議題的網路聲量平均每天下降3％，可以推估，藍綠政治攻防並非桃園市民關注焦點，選舉前夕仍應回歸政策面論述，才能吸引中間選民支持。鄭運鵬標榜自己是桃園市長鄭文燦接班人，而鄭文燦的捷運綠線動工、改建圖書館、育兒等政績在網路上好感度高，雖目前預測數值為張善政43.1％得票率險勝鄭運鵬的40.8%，但鄭運鵬的「政績牌」仍有時間醞釀，因此張善政實際上並非穩定當選。

而新竹市方面，選前關頭高虹安爆出助理費爭議，網路上聲援與批評的聲量大約為五五波，並沒有讓高虹安「一刀斃命」，且林耕仁突然收手，可能讓這個議題就此打住。此外觀察高虹安的臉書粉專，她的支持者在爭議爆發後反而展現更強動能，高的貼文從平均一則貼文有6664次粉絲互動上升為7778次，說明高的支持者並不受爭議而流失。目前的預測數值是高虹安39.1%、沈慧虹35.9%、林耕仁24.9%。

基隆市選情部分，民進黨籍候選人蔡適應面臨兩個問題，第一是有負面爭議纏身，包括濫用職權進行不法關說、與黑金掛勾等指控讓他的網路好感度輸給對手謝國樑，第二則是基隆市長林右昌的執政光環並沒有轉移到蔡身上，以近一個月的數據觀察，在蔡適應的聲量當中只有2%的討論與林右昌有關，因此預測謝國樑將以48.2%的得票率勝過蔡的43.6%。

QuickseeK快析輿情資料庫預測，1126大選國民黨將拿下15席，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣；民進黨5席，包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣；民眾黨拿下新竹市1席；無黨籍拿下苗栗縣1席。

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