大數據預測　2022首長選戰藍15席綠5席、民眾黨無黨各1席

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至於桃園的部分，選前的熱門話題是「中國鵬」，不過此議題的網路聲量平均每天下降3％，可以推估，藍綠政治攻防並非桃園市民關注焦點，選舉前夕仍應回歸政策面論述，才能吸引中間選民支持。鄭運鵬標榜自己是桃園市長鄭文燦接班人，而鄭文燦的捷運綠線動工、改建圖書館、育兒等政績在網路上好感度高，雖目前預測數值為張善政43.1％得票率險勝鄭運鵬的40.8%，但鄭運鵬的「政績牌」仍有時間醞釀，因此張善政實際上並非穩定當選。
而新竹市方面，選前關頭高虹安爆出助理費爭議，網路上聲援與批評的聲量大約為五五波，並沒有讓高虹安「一刀斃命」，且林耕仁突然收手，可能讓這個議題就此打住。此外觀察高虹安的臉書粉專，她的支持者在爭議爆發後反而展現更強動能，高的貼文從平均一則貼文有6664次粉絲互動上升為7778次，說明高的支持者並不受爭議而流失。目前的預測數值是高虹安39.1%、沈慧虹35.9%、林耕仁24.9%。
基隆市選情部分，民進黨籍候選人蔡適應面臨兩個問題，第一是有負面爭議纏身，包括濫用職權進行不法關說、與黑金掛勾等指控讓他的網路好感度輸給對手謝國樑，第二則是基隆市長林右昌的執政光環並沒有轉移到蔡身上，以近一個月的數據觀察，在蔡適應的聲量當中只有2%的討論與林右昌有關，因此預測謝國樑將以48.2%的得票率勝過蔡的43.6%。
QuickseeK快析輿情資料庫預測，1126大選國民黨將拿下15席，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣；民進黨5席，包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣；民眾黨拿下新竹市1席；無黨籍拿下苗栗縣1席。