黃子佼來了！將現身台北地院　出席國民法官成果發表活動

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北院表示，自第3場次起，同步在每場增設2至4組的影子團，為深化模擬成效，於第2輪次各場次，分別進行「專業聚焦」、「向下扎根」、「全民參與」、「邁向國際」的個別程序主題式深度模擬與演練，再由研究團隊忠實紀錄各場次模擬過程及發現的問題，加以彙整、分析、歸納、提出初步意見及建議，撰寫成研究報告。
北院指出，北院同仁及積極熱心參與國民法官模擬法庭的審、檢、辯、人民及學界、各機關團體，高度期許將模擬所得成果回饋國家、司法及社會大眾，北院將於明天上午9時30分，在5樓大禮堂舉辦「國民法官模擬法庭成果發表會暨逗陣繞法院」活動。
北院表示，現場邀請TPSO台北愛樂交響樂團小提琴家鄧凱鴻、大提琴家李姿慧及鋼琴家吳宜玲進行鋼琴三重奏演出，並有曾在美國音樂學院習業的神秘嘉賓參與演奏。研究報告新書發表首先由導演唐福睿及法官廖晉賦共同與談介紹，接著由黃子佼與洪甯雅介紹國民法官教育園區，北院模擬法庭成果及幕後花絮影片也將首度公開播放。
另外，北院政風主任林靜瑜將主持擔綱逗陣繞法院活動，現場採茶會形式，設置裝置藝術及留言牆。茶會中，北院國民法官庭長及全體法官也將在場與來賓相互交流，積極與社會對話，使多元的聲音進入法院。（編輯：張銘坤）1111111