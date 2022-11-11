首合體林佳龍車掃　余天：新北市交給他妥當

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林佳龍說，蔡英文和民進黨徵召他來參選新北市長，其中一個原因就是因為他是雲林子弟，蔡英文對他說，「你是雲林子弟，新北市的雲林同鄉人多又團結，應該要為同鄉打拚」，從台北縣到新北市，地方自治已經歷時72年，尚未出過雲林子弟擔任新北市長，所以蔡英文特別徵召優秀的雲林子弟來為新北市服務。
林佳龍說，蔡英文政治生涯第一場選舉就是新北市長選舉，雖然沒能順利當選，但獲得了100萬票，對新北是感情濃厚，而蔡英文知道他是裁縫之子，過去擔任台中市長推動山海屯發展，交通部長任內也整合首都圈捷運路網，為北北基桃協調許多交通建設，也希望未來能為新北市量身定做一套都市計畫來推動新北市的發展。
近日林佳龍和黨內市長候選人一起提出首都通1200元月票，他提到，那是他交通部長任內就嘗試要推動的政策，希望能讓大家一卡暢行所有公共運輸，也為新北解決過很多問題，包括基隆捷運從輕軌升級捷運，還加入了汐東捷運來，讓軌道建設更加便利。
余天表示，今天來到聖賢宮參拜，坦白說對林佳龍覺得很不好意思，因為最近家中發生很多事情，「有很多地方沒陪他一起跑」，他希望這次三重區民進黨提名6席議員都當選，「這次真的不能讓林佳龍漏氣、要讓他當選」，余天也說，最近心情有比較好一些，「接下來不管林佳龍去哪裡，我一定都會跟到哪裡」，林佳龍是他認識最認真、最負責任的部長，就像他的弟弟一樣，不僅年輕、且幹勁十足，「新北市交給他絕對沒有問題」，拜託所有三重鄉親支持林佳龍。