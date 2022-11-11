憶高中時同學輕生　陳時中承諾：當市長讓年輕人發展理想

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陳時中也提及，有第一線的老師一起接住學生很重要，他想起自己的高中同學被當時要求「一帆風順」的社會風氣壓垮，因憂慮考不上台大醫科，人生就沒有意義，最後甚至輕生。他認為，應該再多些對同理心的教育，不用把學生逼得太緊，讓大家知道自己跟世界的關係，不只是唸書，更重要的是提供「容錯」的空間，政府也可以跟大家多花一點力氣，讓社會能變得更好。
陳時中表示，市長最重要就是要和市議會溝通，協議相關的預算等等，尤其NPO要看長長遠遠，因此他上任後會成立「國際事務局」，由專門的人才來處理相關事務，可使用的空間也會認真尋找，無論是青年的專屬空間，還是像這裡的空間共享概念，大家有經驗來互相串聯。
陳時中最後也回憶，他曾在此，也就是原本的教職員宿舍中補習，笑稱與這個地方很有緣、很親切，引起全場拍手大笑，他承諾會全力支持NPO聚落，讓年輕人有發展自己理想的地方，這是社會的動力，盼望大家一起來努力。
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