憶高中時同學輕生　陳時中承諾：當市長讓年輕人發展理想

▲陳時中前往台北NPO聚落參訪。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中前往台北NPO聚落參訪。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-11 18:52:17

民進黨台北市長候選人陳時中昨（10）日在競總發言人羅浚晅陪同下，前往台北NPO聚落參訪，包含Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築、Impact Hub Taipei共同創辦人暨營運長張士庭、10個INGO、NPO組織，以及財團法人李登輝基金會董事長李安妮都與會座談，陳時中承諾未來當上市長，會全力支持NPO聚落，讓年輕人有發展自己理想的地方。

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▲陳時中承諾未來當上市長，會全力支持NPO聚落，讓年輕人有發展自己理想的地方。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中承諾未來當上市長，會全力支持NPO聚落，讓年輕人有發展自己理想的地方。（圖／陳時中辦公室提供）
陳時中表示，將來會朝「永續」前進，市府投入資源支持，提供機會，讓組織團體願意參與，能穩健成長，進而回饋社會，透過大家一起方方面面來合作、努力，形成好的循環。而在教育方面，要願意讓孩子多做不同的嘗試，對自己的理想負責，陳時中相信有時讓年輕人「空轉」一些時間，未來的心智會更成熟。

陳時中也提及，有第一線的老師一起接住學生很重要，他想起自己的高中同學被當時要求「一帆風順」的社會風氣壓垮，因憂慮考不上台大醫科，人生就沒有意義，最後甚至輕生。他認為，應該再多些對同理心的教育，不用把學生逼得太緊，讓大家知道自己跟世界的關係，不只是唸書，更重要的是提供「容錯」的空間，政府也可以跟大家多花一點力氣，讓社會能變得更好。

陳時中表示，市長最重要就是要和市議會溝通，協議相關的預算等等，尤其NPO要看長長遠遠，因此他上任後會成立「國際事務局」，由專門的人才來處理相關事務，可使用的空間也會認真尋找，無論是青年的專屬空間，還是像這裡的空間共享概念，大家有經驗來互相串聯。

陳時中最後也回憶，他曾在此，也就是原本的教職員宿舍中補習，笑稱與這個地方很有緣、很親切，引起全場拍手大笑，他承諾會全力支持NPO聚落，讓年輕人有發展自己理想的地方，這是社會的動力，盼望大家一起來努力。

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