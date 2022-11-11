賣BLACKPINK門票逞私慾？噁男要「1服裝跳舞」拍片換資格

▲BLACKPINK明年高雄的演唱會門票，不斷爆發爭議。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲BLACKPINK明年高雄的演唱會門票，不斷爆發爭議。（圖／Live Nation Taiwan提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-11 20:58:40

韓國人氣女團BLACKPINK舉辦的《BORN PINK》世界巡迴演唱會，將在明年3月18日高雄開唱，門票隨即秒殺，網路上更出現許多有心人士，趁機賺取價差或利益。怎料，近日又有網友爆料，某個臉書社團出現有心人士，竟要求他人「只穿內衣跳舞」並拍成影片來換取抽票資格，行為令人作嘔。

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有網友在Dcard上發文爆料「噁男可憐到用BP演唱會票看奶！」據他提供的照片顯示，在某個BLACKPINK演唱會的臉書社團中，有人發文販售2張總共9600元的門票，並聲稱有太多人想買，於是決定用抽獎的方式進行。

不過，該名人士竟然要求想買的人，必須穿著女士內衣和短褲，並跳一首BLACKPINK的歌曲，或者跳繩、開合跳50下，而且還要全程錄影給他看，才會拿到抽獎資格。最後，他更強調：「你可以不喜歡，但懂事（的）已經開始準備了，我運用我專長搶票，你也要付出一點努力～」荒謬行徑令人作嘔。

▲有網友爆料，臉書社團有人用噁心的方式售票，讓大家氣到不行。（圖／翻攝自Dcard）
▲有網友爆料，臉書社團有人用噁心的方式售票，讓大家氣到不行。（圖／翻攝自Dcard）
沒想到貼文還真的出現許多女網友熱情回覆，有的人甚至還未成年。這讓原PO氣到炸鍋，「遇到這種人不意外，但真的沒有想到真的有人傳，還不止一個，還有一個應該是媽媽的人？說自己五年級的女生可以嗎。不知道是她沒看到要穿著內衣跳，還是真的想要票想到瘋了。」該貼文也獲得大量網友們瘋傳，紛紛斥責此行為，並呼籲大家拒絕不法售票。

面對網路上的爭議不斷，主辦單位「Live Nation Taiwan理想國」日前才決定出手管制，截至11日為止，一共取消24張座位門票，強調「未來如有相關情事經查核屬實，Live Nation Taiwan將依循此辦法辦理並釋出座位，不再另行公告，請勿以身試法。也再次提醒切勿於官方售票系統以外的任何平台購買二手票券，以避免被有心人士詐騙或該筆交易票券被取消而不自知，損害自身權益。」至於臉書社團的狀況，主辦單位尚未回應。（編輯：詹鎰睿）

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