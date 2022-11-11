賣BLACKPINK門票逞私慾？噁男要「1服裝跳舞」拍片換資格

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不過，該名人士竟然要求想買的人，必須穿著女士內衣和短褲，並跳一首BLACKPINK的歌曲，或者跳繩、開合跳50下，而且還要全程錄影給他看，才會拿到抽獎資格。最後，他更強調：「你可以不喜歡，但懂事（的）已經開始準備了，我運用我專長搶票，你也要付出一點努力～」荒謬行徑令人作嘔。
沒想到貼文還真的出現許多女網友熱情回覆，有的人甚至還未成年。這讓原PO氣到炸鍋，「遇到這種人不意外，但真的沒有想到真的有人傳，還不止一個，還有一個應該是媽媽的人？說自己五年級的女生可以嗎。不知道是她沒看到要穿著內衣跳，還是真的想要票想到瘋了。」該貼文也獲得大量網友們瘋傳，紛紛斥責此行為，並呼籲大家拒絕不法售票。
面對網路上的爭議不斷，主辦單位「Live Nation Taiwan理想國」日前才決定出手管制，截至11日為止，一共取消24張座位門票，強調「未來如有相關情事經查核屬實，Live Nation Taiwan將依循此辦法辦理並釋出座位，不再另行公告，請勿以身試法。也再次提醒切勿於官方售票系統以外的任何平台購買二手票券，以避免被有心人士詐騙或該筆交易票券被取消而不自知，損害自身權益。」至於臉書社團的狀況，主辦單位尚未回應。（編輯：詹鎰睿）
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