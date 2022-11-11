4年當4任拚！林佳龍盼衝高投票率　嘆侯友宜若連任會落跑

▲林佳龍表示，侯友宜現在很緊張，連選前之夜場地都不給借，期盼衝高新北投票率，自己當選後會讓新北大翻新。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍表示，侯友宜現在很緊張，連選前之夜場地都不給借，期盼衝高新北投票率，自己當選後會讓新北大翻新。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-11 22:46:40

民進黨新北市長候選人林佳龍今（11）日在泰山區文程廣場舉辦「新北大翻新音樂晚會」，邀請多位歌手、樂團帶來精彩演出，由立委林岱樺、新北市議員李坤城擔綱主持，包括民進黨前主席卓榮泰、前立委呂孫綾、李顯榮、議員賴秋媚、議員候選人李宇翔及在地多位里長都到場助講、出席相挺，資深媒體人廖筱君也到現場直播並上台助講，在週五夜晚吸引滿滿熱情鄉親擠爆活動會場，更添林佳龍實現「新北大翻新」的信心。

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▲林佳龍表示，（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍表示，新北市要做自己，要有新的國土規劃，自己接手新北市政後，會讓新北市有新氣象。（圖／林佳龍辦公室提供）
戰區督導呂孫綾致詞時表示，他上任立委後才得知泰山區是新北市少數完全沒有污水下水道的區域，後來他與賴秋媚一同努力向內政部爭取，最後才順利接管，她也不禁止質疑，侯友宜從副市長做到市長，嘴巴說要「好好做事」，實際上卻連污水下水道都做不好，反觀林佳龍過去擔任交通部長就很關心泰山在地建設，核定了林口交流道及五泰輕軌，現在也要推動升級為捷運，所以議會更需要力量來支持林佳龍，議員應該選擇努力做事的賴秋媚以及具備地方和中央服務經驗的李宇翔，讓他們一起進入市議會，未來和林佳龍一起為泰山努力。

卓榮泰指出，民進黨從台北縣時代至今，就非常重視這裡的發展，過去有尤清、蘇貞昌兩位縣長提升縣政，在新北市升格後每次新北市長選舉，民進黨都推出最有領導能力、歷練完整、也對土地有感情的候選人，從蔡英文、游錫堃、蘇貞昌到林佳龍，「這就是我們民進黨對新北市的感情」。

卓榮泰也說，過去蘇貞昌擔任台北縣長主政時期，整治二重疏洪道、設置河濱公園、推動多條快速道路、打造新板特區、規劃新蘆捷運線，為今日的新北打下基礎；游錫堃也在宜蘭繳出縣政佳績，更打造世界知名的童玩節；蔡英文上任總統後，治理能力與政績也有目共睹，有效控制疫情、讓經濟發展成為亞洲四小龍之首，「如果過去是他們其中一人來當選市長，新北市這 12年一定比現在更好」。

卓榮泰說，先前陳其邁參加高雄市長補選喊出「兩年拚四年」，新北市長選舉經歷了蔡英文、游錫堃、蘇貞昌三任落選，所以今天林佳龍「就是要用四年拚四任」，將過去沒機會實現的政見都補回來，林佳龍規劃「溪北捷運」來讓新北市的捷運網升級，要增設五個交流道來暢通車流，另外也推出「首都圈 1200 月票」要讓通勤族和學生減輕交通負擔、同時節能減碳。卓榮泰也說，過去新北市民給了侯友宜 12 年時間，已經缺乏創新和動力，「那就交給林佳龍來四年拚四任」，拜託大家一起來拉票，讓林佳龍順利當選。

▲卓榮泰說，（圖／林佳龍辦公室提供）
▲卓榮泰說，在新北市升格後每次新北市長選舉，民進黨都推出最有領導能力、歷練完整、也對土地有感情的候選人。（圖／林佳龍辦公室提供）
林佳龍上台後和議員候選人一同深深一鞠躬感謝滿場支持者，「很感動，短短三、四十公尺，走了五、六分鐘」，昨天和呂孫綾、賴秋媚、李宇翔車隊掃街就感受到泰山、林口、五股鄉親的熱情，今天包括民進黨「福將」暨小英總統連任最重要操盤手卓榮泰主席、放棄連任議員要拚立委的李坤城、連高雄六連霸立委林岱樺都把造勢場首度主持獻給新北市民，在場還有小英之友會、雲林同鄉會、林氏宗親會力挺，希望大家支持建設、服務做得最好的議員賴秋媚連任，也牽成雲林鄉親、很有活力、創意的李宇翔當選，「這區選票過半、市長過關、議員全壘打」。

林佳龍強調，新北要大翻新、新北市要做自己，要有新的國土規劃，他這次提出一百項政見，包括新北要有一條「龍骨」、縱貫線的「溪北捷運」，提升運量讓新北市轉骨，「這是我跟侯友宜不同的地方」，五股、泰山、林口、新莊未來人口會增加很多，「我們要超前部署」，溪北捷運可服務周遭地區近 200 萬人、連接六條捷運。林佳龍也說，近年新北人口減少，工廠拆除後沒有輔導建立新的工業區，他要讓被拆除的工廠重新登記、找到新的工業用地，「有產業才有就業」。

林佳龍說，「新北市要翻新就是要都市更新」，他提出都更政策「四年四萬戶、一坪換一坪」讓市民不吃虧，他也指出，新北市人均社會福利預算六都最低，「市民要大翻身、社福要跟六都齊平」，除了基礎建設、社會福利和文化教育都要大翻新，最近他也和民進黨北北基桃市長候選人一同推出「1200 元首都通月票」，一卡在手可以搭乘公車、捷運、火車、國道客運，林佳龍要做首都圈聯合治理，讓新北、台北做雙子星城市。

距離投票日只剩下 15 天，林佳龍說，他和侯友宜最大的不同是「選他做四年市長、選侯友宜做半年市長」；選林佳龍有縱貫線捷運、侯友宜只有輕軌；選林佳龍社會住宅做滿兩萬戶、實現蘇貞昌院長補助 65 歲以上長輩裝假牙的政見，進入最後衝刺階段，林佳龍呼籲衝高新北投票率，「對方現在很緊張，連選前之夜場地都不讓我借」，未來四年讓林佳龍接棒實現新北大翻新。

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