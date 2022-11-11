4年當4任拚！林佳龍盼衝高投票率　嘆侯友宜若連任會落跑

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卓榮泰指出，民進黨從台北縣時代至今，就非常重視這裡的發展，過去有尤清、蘇貞昌兩位縣長提升縣政，在新北市升格後每次新北市長選舉，民進黨都推出最有領導能力、歷練完整、也對土地有感情的候選人，從蔡英文、游錫堃、蘇貞昌到林佳龍，「這就是我們民進黨對新北市的感情」。
卓榮泰也說，過去蘇貞昌擔任台北縣長主政時期，整治二重疏洪道、設置河濱公園、推動多條快速道路、打造新板特區、規劃新蘆捷運線，為今日的新北打下基礎；游錫堃也在宜蘭繳出縣政佳績，更打造世界知名的童玩節；蔡英文上任總統後，治理能力與政績也有目共睹，有效控制疫情、讓經濟發展成為亞洲四小龍之首，「如果過去是他們其中一人來當選市長，新北市這 12年一定比現在更好」。
卓榮泰說，先前陳其邁參加高雄市長補選喊出「兩年拚四年」，新北市長選舉經歷了蔡英文、游錫堃、蘇貞昌三任落選，所以今天林佳龍「就是要用四年拚四任」，將過去沒機會實現的政見都補回來，林佳龍規劃「溪北捷運」來讓新北市的捷運網升級，要增設五個交流道來暢通車流，另外也推出「首都圈 1200 月票」要讓通勤族和學生減輕交通負擔、同時節能減碳。卓榮泰也說，過去新北市民給了侯友宜 12 年時間，已經缺乏創新和動力，「那就交給林佳龍來四年拚四任」，拜託大家一起來拉票，讓林佳龍順利當選。
林佳龍上台後和議員候選人一同深深一鞠躬感謝滿場支持者，「很感動，短短三、四十公尺，走了五、六分鐘」，昨天和呂孫綾、賴秋媚、李宇翔車隊掃街就感受到泰山、林口、五股鄉親的熱情，今天包括民進黨「福將」暨小英總統連任最重要操盤手卓榮泰主席、放棄連任議員要拚立委的李坤城、連高雄六連霸立委林岱樺都把造勢場首度主持獻給新北市民，在場還有小英之友會、雲林同鄉會、林氏宗親會力挺，希望大家支持建設、服務做得最好的議員賴秋媚連任，也牽成雲林鄉親、很有活力、創意的李宇翔當選，「這區選票過半、市長過關、議員全壘打」。
林佳龍強調，新北要大翻新、新北市要做自己，要有新的國土規劃，他這次提出一百項政見，包括新北要有一條「龍骨」、縱貫線的「溪北捷運」，提升運量讓新北市轉骨，「這是我跟侯友宜不同的地方」，五股、泰山、林口、新莊未來人口會增加很多，「我們要超前部署」，溪北捷運可服務周遭地區近 200 萬人、連接六條捷運。林佳龍也說，近年新北人口減少，工廠拆除後沒有輔導建立新的工業區，他要讓被拆除的工廠重新登記、找到新的工業用地，「有產業才有就業」。
林佳龍說，「新北市要翻新就是要都市更新」，他提出都更政策「四年四萬戶、一坪換一坪」讓市民不吃虧，他也指出，新北市人均社會福利預算六都最低，「市民要大翻身、社福要跟六都齊平」，除了基礎建設、社會福利和文化教育都要大翻新，最近他也和民進黨北北基桃市長候選人一同推出「1200 元首都通月票」，一卡在手可以搭乘公車、捷運、火車、國道客運，林佳龍要做首都圈聯合治理，讓新北、台北做雙子星城市。
距離投票日只剩下 15 天，林佳龍說，他和侯友宜最大的不同是「選他做四年市長、選侯友宜做半年市長」；選林佳龍有縱貫線捷運、侯友宜只有輕軌；選林佳龍社會住宅做滿兩萬戶、實現蘇貞昌院長補助 65 歲以上長輩裝假牙的政見，進入最後衝刺階段，林佳龍呼籲衝高新北投票率，「對方現在很緊張，連選前之夜場地都不讓我借」，未來四年讓林佳龍接棒實現新北大翻新。