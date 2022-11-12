拚榮耀花蓮！Kolas陣營嘆遭縣府抹黑 籲徐榛蔚勇敢辯論
民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka辦公室11日深夜指出，花蓮縣政府發布新聞稿，指責Kolas稱花蓮縣衛生局網站自2017年1月20日起未更新為「不實言論」，但實際上，花蓮縣政府衛生局的「資料開放平台」，確實在2017年後資料就沒更新，可見花蓮縣政府一點都不開放透明，卻還想混淆視聽。
Kolas Yotaka辦公室也表示，花蓮縣政府稱Kolas指花蓮縣2020年每戶可支配所得數全國倒數第三，是Kolas以「不實言論」抹煞花蓮縣努力，但該新聞稿是打臉自己，因為新聞稿提出數字反駁稱「2021年每戶可支配所得數為73萬2,643元、名次16名」，而全國扣除離島共有19個縣市，「名次16名」正是「倒數第三」，花蓮在本島仍然是倒數第三，即便加上離島，也是倒數第六。「有五星級縣長卻沒有五星級縣民」是一個鐵的事實，不知有哪一點說錯。
Kolas Yotaka辦公室也表示，縣府新聞稿倒是有一點說對，指稱花蓮「沒有科學園區、重工業、電子業及各大企業的稅收與就業機會」，強烈建議徐榛蔚應深自檢討，反思為何花蓮讓企業卻步不敢投資？是因為縣政府胡亂徵稅？或因為行政無效率？還是有官員會勒索人民要求回扣招待還被判刑？這都是花蓮縣長不能推卸的責任。顯然家庭政治害人不淺，長年已對花蓮縣縣民的生存權帶來危害。
Kolas Yotaka辦公室表示，徐榛蔚與其躲在幕後不敢面對，不斷派下屬發新聞稿抹黑對手並扭曲事實，還不如勇敢在人民面前辯論，才是正道。