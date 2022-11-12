鄭朝方1111演唱會對唱高嘉瑜 千顆告白氣球示愛竹北

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隨著選舉日來到倒數15天，鄭朝方團隊持續用不一樣的方式來傳達竹北願景。1111邀請了地方知名的創作歌手黃少康、翁靖堯和暖男樂團帶來溫暖情歌。立法委員高嘉瑜更特地南下竹北與鄭朝方用音樂合體，獻唱經典曲目「隱形的翅膀」和「你最珍貴」，讓現場參與民眾驚喜萬分，HIGHT到最高點。高嘉瑜表示，非常開心收到朝方的邀請到竹北來獻唱，她跟朝方有非常多相似的地方，同年出生、高顏值和很會唱歌。而這是一個令人羨慕的年輕城市，未來有很更多美好值得期待，所以請大家一定要用選票讓年輕的朝方來當市長。她笑說，這樣她以後才有機會繼續來唱歌給大家聽，聽完她唱的歌，人生絕對沒有什麼過不去的。隨後又多唱了好幾首歌曲，與市民一起同歡。
鄭朝方也表示，今天特地選了三首歌〈永不失聯的愛〉、〈一想到你〉、〈我只在乎你〉串成「不孤單組曲」來跟竹北告白，也要跟市民朋友告白：「永不失聯的愛，代表永遠找的到朝方。一想到你啊，我只在乎你。」另外，朝方還邀請市民現場點歌上來唱，其中一位陸配新住民媽媽上台非常感性的說，她在朝方的競選過程感受到台灣民主的美好，也讓她驚豔到原來選舉可以這麼不一樣，她一定會投給一號鄭朝方，非常期待朝方能當上市長，帶給竹北不一樣的未來。
鄭朝方說，多年深耕竹北，回到初衷，這份最深切的愛無非就是愛這個城市、他的故鄉；選唱的三首歌要傳達的，除了對竹北的愛，也是要跟年輕朋友說，竹北值得更好的未來，新的城市，就請讓年輕的市長來主政，唯有改變地方腐舊的傳統政治體系，城市的發展才會更好。透過五力政見的落實，E化讓科技更便民，大家找得到處理事情的窗口，透過建設、親子、教育、永續力讓市民生活更幸福，生活不孤單。當竹北變成了更幸福的城市，相信這裡「脫單指數」絕對會是全台最高！
鄭朝方也跟大家說，這星期他發表的旗艦政見：環市大綠廊「三環三河三廊道」計劃，同樣就是為了讓竹北的生活更幸福。透過三條水域的綠廊建設，串聯「西環」新月沙灣的水月觀光休憩園區、「中環」竹北車站為中心的舊城區以及「東環」新竹高鐵站為中心的重劃區，打造通勤、觀光、運動三位一體的交通建設革新方案，不只讓生活不無聊，還會成為竹北人的驕傲。特別是，晚上綠廊變成城市藝術光廊，除了行路安全，打造城市美學，更添加浪漫，會多很多值得約會的地方。