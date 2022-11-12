中市警執行「斬蛇行動」掃蕩人蛇集團

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺中市警局分析指出，赴境外被害人年齡層，以21至30歲最多、31至40歲次之，出境地點為柬埔寨、緬甸及泰國等地，顯示後疫情時期年輕世代為求生活，趨向輕鬆、高薪、出國打工遊玩工作，人蛇集團抓準年輕人心態在社群交友軟體等不斷貼文、宣傳推播，衍生「跨國豬仔」事件。
另新北市警局日前偵破詐欺集團凌虐囚禁治安事件，為主動清查及遏止是類案件，臺中市警局配合內政部警政署於8月全面清查旅館、旅宿及出租大樓等場所，發掘有無遭拘禁之人頭帳戶被害人，迄今已查獲3案順利救出7名被害人遭拘禁淪人頭帳戶案。詐欺集團手法多以社群軟體、網路等媒介刊登求職等訊息誘騙被害人，再以面試為由相約到旅館等地，隨後施以拘禁、強行沒收手機，迫使被害人提供名下金融帳戶或申辦網路銀行供詐騙集團做人頭帳戶使用。
臺中市警局仍將持續強化偵防作為，針對轄內旅(社)宿業、日租套房、民宿及其他出租大樓、公寓等處所全面實施臨檢查察，主動與業者溝通及宣導，發現異樣一經反應，警方立即調查偵辦，以遏止國人因求職受騙，淪為黑道幫派暴力拘禁被害人。局長蔡蒼柏再次呼籲，投入職場應徵要小心謹慎、多方查證，避免掉進求職陷阱。如有任何懷疑，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。