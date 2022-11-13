2歲女兒被忘在車上！3寶爸托兒所接嘸人才驚覺 送醫不治
日本大阪岸和田市昨（12）日發生一起女童死亡意外，一位33歲的父親，早上開車載著3位女兒去上學，先把老大和老三送去同一家幼稚園後，這位粗心的爸爸竟然就直接返家，忘記把2歲的2女兒送去托兒所，也沒把人帶下車。直到下午他去托兒所要接女兒，老師說孩子根本沒來上課，父親才驚覺出事，趕去車上時女兒已經沒有意識，送醫後仍宣告不治。
綜合日媒報導，這位父親育有3位女兒，年紀分別是4歲、2歲、1歲，其中老大和老三在同一家托兒所上課，老二則是在尾生町市的櫻台市立托兒所。12號早上，男子先將老大和老三送去學校，接著本來該把老二送去托兒所，但他卻直接開車回家，將二女兒完全遺忘在車上。
這一忘就是9小時，直到下午5點多放學時間，男子前往櫻台市立托兒所要接人，老師告知二女兒今天根本沒來，男子才驚覺闖了大禍，趕回車上發現女兒已經沒有意識，送醫後仍宣告不治。
警方表示，男子供稱誤以為自已已經將人送到托兒所，當時女兒是在後座的安全座椅上，女童身上並無外傷，死因可能是中暑。由於男子將車停在室外停車場，當天氣溫約為攝氏24度，女童獨自被困車中9小時，可能因此脫水身亡。不過詳細死因與事發經過，仍待後續調查釐清。（編輯：倪浩軒）