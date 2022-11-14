清晨僅15.8度！北東轉濕涼「高溫驟降7度」 轉晴時間曝
中央氣象局表示，今、明（14日、15日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，臺灣東半部、桃園以北地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，東北部地區並有局部大雨，東部、東南部 地區及恆春半島亦有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(14日)雷達監測顯示，迎風面有回波消長；宜、花及大台北東側有局部雨；嘉、南仍有局部濃霧。截至4：53全台平地最低氣溫為苗栗(西湖鄉)15.8度，各地區平地最低氣溫大多在18至21度，北部(新北淡水區)20.6度，中部(南投中寮鄉)18.0度，南部(台南後壁區)19.7度，東部(花蓮壽豐鄉)19.2度。
吳德榮說明，最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今至週三(14至16日)東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，大台北東側亦有局部短暫雨的機率，桃園以南仍為晴時多雲的天氣。冷空氣雖不強，北台仍轉涼、白天高溫約在26度；中南部氣溫稍降，北部約20至26度，中部18至30度，南部20至31，東部19至29度。
最新模式模擬顯示，週三下午起至週六(19日)東北風減弱，天氣好轉，僅東北部偶有局部短暫雨的機率，氣溫漸升。下週(20)日水氣增多，迎風面大台北及東半部有局部雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣，北台氣溫稍降。
中央氣象局14日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，第24號「輕颱山貓」在「威克島」北方海面，向北轉北北東前進，將逐漸變性為「溫帶氣旋」，結束其短暫的生命史。（編輯：陳苾暐）