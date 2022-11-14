丁寧昔辦170桌婚宴！包下4家餐廳 超大咖當人形立牌力挺
衛視綜藝節目《一袋女王》日前邀請丁寧、宋米秦及林姿佑分享婚禮盛況。丁寧結婚原本不想辦婚禮，但孝順的她還是讓爸媽籌辦唯一一場婚宴，帶著近2歲女兒一起拍婚紗照，就怕被當是「詐騙集團」，婚禮當天爸爸展現廣大人脈，在老家彰化二林席開170桌，同公司好友楊貴媚、方岑現身祝賀，讓丁寧又驚又喜，楊貴媚不只幫忙丁寧爸爸招呼貴賓，還當起明星人形立牌跟賓客合照，讓丁寧對於兩位藝人朋友的情義相挺相當感激。
丁寧表示當初婚紗拍得很痛苦，如今因為要上節目，特地把當年的婚紗相本翻了出來，也趁機回味一番，讓她很有感觸的說：「還好當時有拍」。丁寧當初不想拍婚紗，因為爸媽想辦婚宴，怕被誤會是「詐騙集團」，只好拍婚紗照證明女兒真的嫁了。而拍婚紗照時，丁寧女兒已經快2歲，所以拍攝時就帶著女兒入鏡，如今女兒已經是13歲的青春期少女，丁寧再度回味婚紗照，讓她好開心。丁寧說當時婚紗拍了5、6套，為了可以穿下那件手工製作合身婚紗，她好幾天都沒什麼吃，得全程保持狀態，所以拍完真的好累。
丁寧說，本來不想辦婚禮，為了滿足爸爸的期望，只在老家彰化二林舉辦了唯一一場婚宴，台北好友她一張喜帖都沒發，全權交給爸媽打裡安排。到了當天，她終於知道爸爸人脈有多廣，大爆桌到附近4家餐廳都包下來，總共席開170桌，其中只有5桌是丁寧經紀公司同事加上老公的朋友。不過讓丁寧驚喜的是，楊貴媚與方岑主動出席婚禮，讓丁寧又驚又喜，楊貴媚還說「明星結婚，怎麼可以沒有明星來呢」，還幫忙招呼到場慶賀的貴賓，大家還搶著跟她和方岑合照，讓丁寧爸爸超有面子，也讓丁寧對於兩位朋友的情義相挺永記在心。
除了婚禮盛況，丁寧拍完婚紗後3個月後才舉辦婚禮，婚紗已經有點塞不下，所以只能硬擠，害她當天連水都不敢喝，就怕婚紗會爆掉，心中只希望婚禮趕快結束。沒想到進場時，丁寧挽著爸爸的手要走向紅毯那一端的先生時，爸爸看了她一眼，丁寧從爸爸的眼神裡感受到他的不捨，由於爸爸鮮少對她流露感情，當她看到爸爸眼睛泛出淚水時，也讓她走上紅毯後眼淚根本沒停過，如今回想感動不已，眼眶泛紅哽咽的說：「我真的可以感覺我爸爸很愛我」。本集將在11月14日晚上10點衛視中文台播出。