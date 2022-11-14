農田水利署實驗室獲TAF認證 提升灌溉用水檢驗公信力
農田水利事業範圍的灌溉水質檢驗分析，都是由農委會農田水利署桃園、石門及彰化管理處分別設置的3處灌溉水質實驗室負責辦理。農水署成立後，為延續辦理灌溉水質檢驗工作，加以確保灌溉水質檢驗品質，並提升灌溉用水檢驗公信力，保障灌溉水質安全，積極輔導與推動3處灌溉水質實驗室取得TAF認證許可。
農委會表示，農水署3處灌溉水質實驗室為持續精進提升灌溉水質實驗室的品質管理系統，期間積極參與各項專業訓練，已於2021年底提送TAF認證許可申請，於2022年上半年完成認證申請文件書面審查、初訪、現場評鑑與意見回覆補正等作業，並已於6月30日前取得TAF國際認證許可資格。
此外，農水署3處灌溉水質實驗室為確保檢驗能力與國際接軌，亦於2021年與2022年持續參與重金屬項目的國際能力試驗比對，測試結果均通過並取得國際性能力試驗機構ERA公司的國際能力試驗比對證書，足以證明檢驗能力符合國際認證等級。
農委會說明，基於《農田水利法》及「農田灌溉排水管理辦法等相關規範」，以農業生產環境永續為保護標的，化被動為主動，新增搭排水質稽查業務範疇；又考量全球化時代，相關檢驗品質倘與國際制度接軌，亦提升檢驗品質的國際公信力。
有鑑於農水署桃園、石門及彰化管理處灌溉水質實驗室均已順利取得TAF國際認證，除提升灌溉用水檢驗品質，亦將精進掌握灌溉水質現況，積極推動灌溉水質維護工作，與各機關跨域合作共同保障農業生產環境與農作物食品安全。