提問候選人愛新北市嗎？侯說不忘初心、林喊選自己做四年

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侯友宜表示，自己從來不忘初心，就是「為國家、人民好好做事」，心中的價值永不改變，當年在基層是刑警，走過沒有防彈衣的歲月，出勤務能不能回來都沒有標準答案，就這樣每天「活在當下」，對現在承擔責任，努力把握每一天，信念是超越昨天、把昨天的問題今天解決好、規劃把明天做到更好，抱持這樣信念一路走來，所以這幾年來擔任副市長或市長職務都是「把握當下、好好做事、承擔責任、挑戰跟全力以赴、不計成敗」，是自己永遠不變的。
侯友宜進一步說到，自己從來不去質疑別人想法，像林佳龍過去有很多不同的看法，也許到新北市是想要認識跟愛上新北，就像自己一樣，投入關心，讓我們用這樣態度，跟可敬的對手面對新北的發展好好提出願景，全心全意守護新北，自己也會把握當下、「好好做代誌」。
接著回答的林佳龍則直接反譏侯友宜答非所問像是答錄機一樣，不斷跳針、聽不見人民的聲音，只按照自己的理解的話自說自話，直言回應講「做好做滿」這麼困難嗎？前市府發言人還說侯友宜選上新北市長再選總統不算落跑，競選團隊也在運作要大贏四十萬票好得到選總統門票，他自己也沒否認；指出這兩天路口出現「拒投半年市長」廣告看板，因為這是民主政治選舉大家的契約，而侯友宜卻不敢講。
林佳龍說到自己愛台灣也愛新北市，表示新北是父母從中南部上來定居的第一個城市，就像居住在三重、蘆洲、新莊、板橋等島內移民一樣，滿懷就是希望生活有未來能翻身，自己長期以來就是以首都做國土規劃，交通部長跟台中市長任內都一樣，自己心愛台灣愛新北，不忍看到新北空轉，指出新北市有最好的條件，需要有願景跟規劃能力的城市領航員，而不是像對手以公務員般說「好好做事」就能把事情做好，強調這就是對比，選擇林佳龍做四年，選擇侯友宜半年就會落跑。