提問候選人愛新北市嗎？侯說不忘初心、林喊選自己做四年

▲新北市長政見會提問候選人愛新北市嗎？侯說不忘初心、林喊選自己做四年。（圖 ／新北市選委會提供）
▲新北市長政見會提問候選人愛新北市嗎？侯說不忘初心、林喊選自己做四年。（圖 ／新北市選委會提供）

記者吳嘉億／新北報導

2022-11-14 12:11:47

由新北市選委會舉辦的新北市市長候選人政見發表會，今（14）日上午在新莊棒球場舉辦，尋求連任的新北市長侯友宜與民進黨心北市長候選人林佳龍在雙方首輪發表政見後，第二階段提問雙方是否有愛新北市？侯友宜回應不忘初心，一路以來都是活在當下，把握現在全力以赴

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首位發問人李信宏提問「心」，提問兩人有無專心愛新北市？表示以愛情做比喻，對侯友宜而言，對手質疑未來會有條件更好的新歡，半年後會離開舊愛新北市，跑去選2024總統，要如何跟新北市分手？而對林佳龍來說，對手說台北市才是你的真愛，新北只是臨時過水的新歡，因為情勢所逼才來選新北，如何證明是真心愛新北。

侯友宜表示，自己從來不忘初心，就是「為國家、人民好好做事」，心中的價值永不改變，當年在基層是刑警，走過沒有防彈衣的歲月，出勤務能不能回來都沒有標準答案，就這樣每天「活在當下」，對現在承擔責任，努力把握每一天，信念是超越昨天、把昨天的問題今天解決好、規劃把明天做到更好，抱持這樣信念一路走來，所以這幾年來擔任副市長或市長職務都是「把握當下、好好做事、承擔責任、挑戰跟全力以赴、不計成敗」，是自己永遠不變的。

侯友宜進一步說到，自己從來不去質疑別人想法，像林佳龍過去有很多不同的看法，也許到新北市是想要認識跟愛上新北，就像自己一樣，投入關心，讓我們用這樣態度，跟可敬的對手面對新北的發展好好提出願景，全心全意守護新北，自己也會把握當下、「好好做代誌」。

接著回答的林佳龍則直接反譏侯友宜答非所問像是答錄機一樣，不斷跳針、聽不見人民的聲音，只按照自己的理解的話自說自話，直言回應講「做好做滿」這麼困難嗎？前市府發言人還說侯友宜選上新北市長再選總統不算落跑，競選團隊也在運作要大贏四十萬票好得到選總統門票，他自己也沒否認；指出這兩天路口出現「拒投半年市長」廣告看板，因為這是民主政治選舉大家的契約，而侯友宜卻不敢講。

林佳龍說到自己愛台灣也愛新北市，表示新北是父母從中南部上來定居的第一個城市，就像居住在三重、蘆洲、新莊、板橋等島內移民一樣，滿懷就是希望生活有未來能翻身，自己長期以來就是以首都做國土規劃，交通部長跟台中市長任內都一樣，自己心愛台灣愛新北，不忍看到新北空轉，指出新北市有最好的條件，需要有願景跟規劃能力的城市領航員，而不是像對手以公務員般說「好好做事」就能把事情做好，強調這就是對比，選擇林佳龍做四年，選擇侯友宜半年就會落跑。

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