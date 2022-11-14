兩岸問題攻防　林提確保台灣定位、侯倡溝通交流

▲新北市長政見會提問候選人對於兩岸關係的回應，林佳龍提確保台灣定位，侯友宜則以經驗說要溝通交流。（圖 ／新北市選委會提供）
▲新北市長政見會提問候選人對於兩岸關係的回應，林佳龍提確保台灣定位，侯友宜則以經驗說要溝通交流。（圖 ／新北市選委會提供）

記者吳嘉億／新北報導

2022-11-14 12:52:24

由新北市選委會舉辦的新北市市長候選人政見發表會，今（14）日上午在新莊棒球場舉辦，尋求連任的新北市長侯友宜與民進黨心北市長候選人林佳龍，針對提問人提問兩岸問題時，林佳龍回答應確保台灣定位並反問侯友宜應回答台灣是不是中國的一部分？侯友宜則以擔任過警政署長的兩岸治安合作經驗，強調溝通交流，把兩岸的關係處理好。

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媒體提問兩岸關係是台灣無可避免的問題，新北市有400萬人口，占台灣人口很大一部分，在當前兩岸關係停滯下，如何以台灣第一大城市市長身分，如何看待兩岸問題？是選擇交流破冰還是對抗到底。

林佳龍表示，新北市有400萬人口， 在戰時新北市長是民防指揮官，對兩岸問題的立場要非常清楚，自己非常清楚，台灣經過民主化已經是個國家，必須要正常化，在全世界都要交流，包括對岸的中國。

林佳龍提到自己簽了不投降承諾書，直言侯友宜不敢簽，表示兩岸的關係是從人與人的關係做起，能夠相互尊重、對等，用和平的方式解決爭議，相信兩岸人民有智慧，而台灣經過民主化，一定要先確保台灣是台灣人的台灣，台灣也是世界的台灣，台灣並不是中國的台灣。

林佳龍反問侯友宜敢回答台灣的定位是不是中國的一部分嗎？指出侯是國民黨提名的新北市長候選人，未來有可能競逐總統大位，但連台灣不屬於中國，不管是侯友宜所講的捍衛中華民國，或是贏回台灣，究竟對台灣的主體性跟立場是什麼？還有國民黨副主席夏立言代表國民黨去中國，這樣的卑躬屈膝的身段，讓台灣人看得很傷心，國民黨主席朱立倫也主張一個中國、九二共識，做為國民黨提名的新北市候選人，無可迴避，要請侯友宜回答台灣是不是中國的一部分。

侯友宜則表示自己42年的公職生涯，是一個警察、帶隊打仗的刑警出身，用行動展現保衛中華民國、守護台灣人民在這塊土地的安全，相相自己成長的背景，永遠不會忘了初心，大家都講保衛中華民國、守護人民跟簽承諾書，自己為國家、土地的行動展現決心，請不用急著去質疑別人愛國跟愛民，不是一個簽承諾書就代表很愛國、愛人民。

侯友宜進一步說到，這幾年來看到兩岸的關係，一定是要在一個平等、尊嚴跟善意的溝通，作好交流，記得自己在民進黨執政時期擔任警政署長，兩岸合作共同打擊犯罪，在刑事警察局時就開始啟動了兩岸共談，所以只要有個共同的目標、共同的方向，只要大家都是善意的，兩岸很多的犯罪者，都可以透過兩岸共談把他遣返回來，對兩岸的治安是穩定、是好的，這才是我們要做的事；強調面對事情只要大家都是善意、平等、尊嚴的去對待、看待對方，相信很多事都可以好好的把兩岸關係處理好。
 

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