兩岸問題攻防　林提確保台灣定位、侯倡溝通交流

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林佳龍表示，新北市有400萬人口， 在戰時新北市長是民防指揮官，對兩岸問題的立場要非常清楚，自己非常清楚，台灣經過民主化已經是個國家，必須要正常化，在全世界都要交流，包括對岸的中國。
林佳龍提到自己簽了不投降承諾書，直言侯友宜不敢簽，表示兩岸的關係是從人與人的關係做起，能夠相互尊重、對等，用和平的方式解決爭議，相信兩岸人民有智慧，而台灣經過民主化，一定要先確保台灣是台灣人的台灣，台灣也是世界的台灣，台灣並不是中國的台灣。
林佳龍反問侯友宜敢回答台灣的定位是不是中國的一部分嗎？指出侯是國民黨提名的新北市長候選人，未來有可能競逐總統大位，但連台灣不屬於中國，不管是侯友宜所講的捍衛中華民國，或是贏回台灣，究竟對台灣的主體性跟立場是什麼？還有國民黨副主席夏立言代表國民黨去中國，這樣的卑躬屈膝的身段，讓台灣人看得很傷心，國民黨主席朱立倫也主張一個中國、九二共識，做為國民黨提名的新北市候選人，無可迴避，要請侯友宜回答台灣是不是中國的一部分。
侯友宜則表示自己42年的公職生涯，是一個警察、帶隊打仗的刑警出身，用行動展現保衛中華民國、守護台灣人民在這塊土地的安全，相相自己成長的背景，永遠不會忘了初心，大家都講保衛中華民國、守護人民跟簽承諾書，自己為國家、土地的行動展現決心，請不用急著去質疑別人愛國跟愛民，不是一個簽承諾書就代表很愛國、愛人民。
侯友宜進一步說到，這幾年來看到兩岸的關係，一定是要在一個平等、尊嚴跟善意的溝通，作好交流，記得自己在民進黨執政時期擔任警政署長，兩岸合作共同打擊犯罪，在刑事警察局時就開始啟動了兩岸共談，所以只要有個共同的目標、共同的方向，只要大家都是善意的，兩岸很多的犯罪者，都可以透過兩岸共談把他遣返回來，對兩岸的治安是穩定、是好的，這才是我們要做的事；強調面對事情只要大家都是善意、平等、尊嚴的去對待、看待對方，相信很多事都可以好好的把兩岸關係處理好。