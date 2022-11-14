出席民進黨中央記者會 周江杰：台三線成新科技產業廊道

民進黨中央黨部表示，年底1126縣市長選舉，攸關桃竹竹苗地區、甚至整個台灣，能不能持續在國際產業鏈保持領先地位。民主進步黨所提名的桃竹竹苗四位首長候選人更提出共同承諾與政見，一起為桃竹竹苗的未來打拚，串連「護國群山」、打造「台灣矽盾」，作伙顧台灣、拚未來！
記者會中，讓桃園市長候選人鄭運鵬、新竹市長候選人沈慧虹、新竹縣長候選人周江杰、苗栗縣長候選人徐定禎，共同針對地方政府在科技產業鏈中所扮演的角色，就交通建設、下一代教育、產業人才培育、水電供應、生活環境等公共建設發表政見，並承諾和中央通力合作成立桃竹竹苗半導體政策平台。
周江杰表示，台積電在寶山鄉設置二奈米廠還有桃園龍潭科學園區啟動三期這些科技產業聚落的外溢效應，呼應他所提出的關西智慧農業園區、橫山科技服務園區、芎林智慧物流園區政見，剛好可以打造「浪漫台三線」成為串連龍潭、寶山的全新智慧科技產業廊道。
周江杰也表示，地方政府需要能夠跟中央政府建立好良好溝通管道，把科技產業留在桃竹竹苗，希望透過台三線上桃竹竹苗區域共同治理，可以爭取到人口紅利。地方建設的發展、公共服務的提供、產業發展的政策，中央都在往前衝，地方政府需要做的，是需要把地方上能做的服務做好，包括教育、交通、社會住宅。
周江杰強調，2018到2022年新竹縣增加了兩萬人，未來2025年台積電二奈米廠成立時，又會再增加兩萬人。新竹縣要留下什麼地方環境給這些年輕人？當政府把水弄好、把交通弄好、把教育等基礎建設弄好，新竹一定會更好。新竹年輕人願意留在家鄉求學、就業、生活，未來新竹就是讓人羨慕的城市。
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