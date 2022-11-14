廖裕德喊國際潮流挺18歲公民權 呼籲中選會加強宣傳
年底九合一大選進入倒數階段，推動雙語國際教育為主要政見的新北市議員候選人廖裕德，今（14）日站出來呼籲中選會應把握最後時間大力宣傳，表示這是國際潮流，要邁向國際競爭之列，要讓更多選民了解這項修案複決案的重要性，讓18歲公民權修憲案能夠順利闖關成功。
廖裕德提到，目前台灣國民只要年滿18歲以上就要負起完全刑事責任，也要服兵役並可以單獨繳稅，而且在民法修正實施後，自明年元月1日起滿18歲的國民也要負擔全部的權利與義務，唯獨只有公民權這項還維持在20歲以上才能行使選舉、罷免、創制、複決的權利，明顯有權利與義務不相等的情形，而且當初這項修憲案在立法院提案討論時，是以全數贊成的方式通過，朝野政黨間的看法相當一致，只差公民複決最後臨門一腳。
廖裕德進一步說到，目前18歲公投案想要過關最欠缺的就是宣傳，就如同雙語國家政策方案一樣，因為從中央到地方政府沒有主動介入宣傳，使得很多人到現在都搞不清楚，在選舉投票時會多出一張修憲公投票，這是行政院與中選會責無旁貸的責任，現在距離投票日只剩10天左右的時間，中選會應該把握最後時間，透過媒體大力宣傳，讓選民了解這項修案複決案的重要性，讓18歲公民權修憲案能夠順利闖關成功。