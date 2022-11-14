北一女神「男友視角」賴床影片瘋傳！偽素顏清純模樣曝光
「北一女神」蔡瑞雪擁有甜美臉蛋、C級火辣身材，平時熱愛運動，近年參與不少戲劇和電視節目演出，也跨足網路界當起YouTuber，粉絲眾多。時常在社群媒體上分享生活的她，今（14）日曬出「男友視角」躺床影片，「偽素顏」清純模樣，也讓粉絲讚翻「太美了我的天」、「犯規」、「融化」。
蔡瑞雪今日在IG曬出「男友視角」躺床影片，只見她「偽素顏」上鏡，一臉睡眼惺忪，躺在床上撒嬌賴床，「日系」慵懶可愛模樣迷倒一大票粉絲，無論是用手遮太陽、伸懶腰，一舉一動都散發仙女光芒，仔細看，她在拉被子遮臉時，C級深邃事業線也意外曝光，讓網友鼻血狂噴。
她在影片中表示，「男友視角的側拍，提前給你們看一小段，期待一起去旅行嗎」，原來，她是替嘉義縣文化觀光局拍攝宣傳影片，「與你們一起慢漫遊嘉義，我們年底見」。此外，她昨日也先PO出該系列的照片，並在文內表示「早安，睡的還好嗎？我最近都早睡早起，養成好習慣了」。
影片、照片一出，粉絲也紛紛留言，「太美了我的天」、「好日系清純的感覺，很可以」、「素顏超清純，瞬間變高中生」、「好日系唷，瑞雪真的超美的」、「融化」、「喜歡這種清爽的感覺」、「阿雪美炸了」、「犯規」、「瑞雪好強！能日系甜美又能變身韓系歐尼」、「好美呀」。（編輯：郭佩蓉）