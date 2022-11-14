永豐餘投控前三季EPS 1.34元 多元投資布局永續發展
永豐餘投控今（14）日召開法說會，說明2022年前三季營運概況。2022年前三季合併營收602.86億元，受地緣政治紛爭及疫情封控影響，累積合併營收較去年同期減少5.3%。合併營業利益受到能源成本、原物料價格上漲的影響，前三季合併營業利益11.53億元，營業利益率1.9%。營業外收入方面，來自元太為主的權益法認列關聯企業收入大幅成長，加上認列永豐金等轉投資事業股利收入9.9億，營業外收入較去年同期成長53.9%。前三季稅後淨利歸屬於母公司22.26億元，每股稅後盈餘1.34元。
各事業群營運發展方面，林漿紙事業群市場需求穩健，營運面持續推動綠色製造、綠色產品、綠色能源的三大目標，強化營運永續發展。工紙紙器事業群受到地緣政治紛爭、區域性持續疫情封控的影響，致使供應鏈失衡市場需求疲弱，因應台灣、越南、中國大陸三地市場需求變化，優化產品組合、提升資源效益、增加代煤比例，以強化營運體質。
消費品事業群持續優化產品結構、開發多元客戶，期待於明年設備升級後，帶動未來成長動能，以及長期專注於無線射頻設計製造的子公司永道KY公司，也已於今年10月20日向證交所遞件申請上市，為永豐餘投控孵化育成、多元投資營運發展注入新血。
面對全球地緣政治紛爭影響擴大、能源及原物料價格波動、氣候變遷加劇、以及疫情的多重影響，對市場需求與營運條件增添不確定性。永豐餘秉持二代創辦人何壽川的循環經濟減碳理念，朝低碳、低耗能、以醣代塑的方向轉型，包括沼氣、SRF、木質素等各類再生能源擴大生產應用，增加代煤比例轉型綠電。
另外，以醣代塑的材料改質綠色產品，使各事業群永續發展；區塊鏈供應鏈和AI 4.0，朝向低碳及智慧製造數位轉型方向前進。永豐餘投控除了穩健各事業群營運，透過多元投資布局，以權益法認列之投資收益及各產業投資之股利收入挹注，提升資產報酬率，持續創造合理的長期投資價值。