TTICC原住民族文創設計競賽頒獎 「徜徉包」獲個人金獎

台東縣政府主辦的TTICC全國原住民族文創設計競賽得獎作品頒獎典禮，以及新銳工作室聯合成果展，同步在TTICC臺東縣原住民族文化創意產業聚落舉行，由臺東縣長饒慶鈴頒獎表揚文創設計競賽優勝獲獎者，並為新銳工作室聯合成果展揭開序幕，期許原住民族文化蓬勃發展，創造無限商機。





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饒慶鈴縣長表示，臺東縣原住民族有潛力及條件成為「新興流行文化」。藝術家以原住民族文化特色與故事，在TTICC場域進行創作，不僅創造出專屬流行文化進入市場，也推動臺灣原住民族文化創意設計產業發展，讓TTICC成為原鄉文化傳承之優良精神場所，意義深選。





▲TTICC原住民族文創設計競賽成績揭曉，由縣長饒慶鈴親自頒獎，（圖／主辦單位提供）

此外，饒慶鈴縣長也盼望藉著文創設計競賽及新新銳工作室成果展，推廣原住民族文化特色之餘，同時帶來經濟成長、就業機會增加等多贏局面，以打造「慢經濟」為目標願景，讓臺東成為全臺灣最宜居的城市。





今年舉行的TTICC全國原住民族文創設計競賽，是以「徜徉東岸」為主題，延續「永續生活、環境友善、傳承創新」創作精神，思考人與地方的連結。經過評審選出個人組：金獎-徜徉包、銀獎-一針滾滾東去、銅獎-獵人包 Kakuni。團體組的金獎-月光海野餐盒、銀獎-琉璃方塊包、銅獎-嶼者行澗。不分組「最佳潛力獎-vuvu’s創皂」。





▲得獎作品同步與新銳工作室之創意作品，以「玩味臺東-帶你salama」為展覽主題，即日起至12月11日，在TTICC-Lima展區共同展出。（圖／主辦單位提供）

獲獎者由饒縣長頒獎表揚，期許得獎作品能貼近市場，兼具文化特色及商業性，成功進入通路進行銷售，讓更多民眾接觸原住民族文化，喜愛上原民文創產業。





上述得獎作品也同步與新銳工作室之創意作品，以「玩味臺東-帶你salama」為展覽主題，即日起至12月11日，在TTICC-Lima展區共同展出，誠摯邀請大眾，一同前來體會臺東這片土地及趣味，感受臺東經營多年的旅遊小鎮與設計之都的形象氛圍，讓我們一起玩味臺東。





活動詳細資訊：





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