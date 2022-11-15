股神巴菲特買ADR激勵台積電漲4% 帶動台股早盤漲逾170點
拜習會後，再加上美國聯準會官員釋出鷹派訊號，美股四大指數昨（14）日皆走跌，而股神巴菲特買進台積電ADR，激勵台積電今日股價表現，同時進一步拉抬大盤指數。台北股市今日早盤漲逾170點，來到14347點，漲幅1%以上。權值股台積電早盤漲21元，來到466元，漲幅4%以上，其他聯電與世界先進也走揚。另外，台積電概念股紅通通。
美股道瓊指數昨日下跌211.16點，或0.63%，收33536.7點；那斯達克指數下跌127.11點，或1.12%，收11196.22點；標普500指數下跌35.68點，或0.89%，收3957.25點；費城半導體指數下跌26.8點，或0.97%，收2728.1點。
台北股市今日早盤漲逾170點，來到14347點，漲幅1%以上。晶圓代工龍頭台積電受到股神巴菲特青睞，早盤漲21元，來到466元，漲幅4%以上。同樣為晶圓代工的聯電漲0.7%，來到45.45元左右。世界先進也漲2.5%，至於力積電則是小漲。
台積電噴出，激勵台積電概念股，精材漲8%、弘塑漲5%、公準漲4%，其他漢磊、家登、台耀、信紘科、中砂、帆宣、通嘉則漲1到3%。其他重要電子股，如聯發科漲1.5%，來到708元。大立光、日月光、台達電與國巨走揚，其中國巨漲1%以上。不過，南亞科、宏碁、華碩、友達、群創、和碩、緯創相對弱勢，跌幅從盤下來到1%以上。