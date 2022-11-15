為台灣挺身！綠推催票影片 聶永真現身：用自由保護國家
距離投票日僅剩11天，民進黨規劃邀請各界的影響力人士，以「為台灣挺身而出」為題拍攝影片，呼籲民眾在11月26日一起出門投票。兼任黨主席的總統蔡英文昨日上午11時26分在社群平台釋出首支催票影片，由設計師聶永真打頭陣，以「自由」為出發，要「用自由的本錢，保護台灣這個家」，呼籲11月26日為台灣挺身而出，回家投票。
民進黨邀請各界影響力人士，以「為台灣挺身而出」為題拍攝影片催票。首支影片由聶永真打頭陣，以「自由」為出發，他在影片中提到，「自由說話、自由的抗議、自由的發表意見、自由的選擇，因為自由，所以我們投票，決定誰，可以代表我們說話」。
聶永真也說，「投票，讓國際知道我們很在乎。對現在負責，就是對未來負責」，要「用自由的本錢，保護台灣這個家」，呼籲11月26日為台灣挺身而出，回家投票。
民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，蔡英文上週六在凱道造勢晚會上提到，在民進黨執政下，守護民主、強化國防、發展建設、產業轉型與擴大社會照顧通通都做到了，台灣進步的路線不能倒退，11月26日的選舉結果，將會影響世界如何看待台灣，拜託大家「為台灣挺身而出」，為台灣再投一票。
范綱皓說，選舉進入倒數時刻，「為台灣挺身而出」系列影片，將由不同領域的社會人士現身說法，透過多元的觀點與心聲，爭取台灣社會更多的支持。
范綱皓補充，蔡英文的社群平台，將會連續釋出「為台灣挺身而出」系列催票影片，希望大家11月26日能夠一起為台灣挺身而出，回家投票。