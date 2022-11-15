外食消費增加！經部：今年飲料店營業額有望叩關千億大門

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今年以來，民眾逐漸接受與疫情共存，外出用餐意願升溫，加上7月國旅補助上路，帶動外食、飲料消費增加，推升1至9月飲料店營業額為810億元，創歷年同期新高，再者，去年三級警戒餐飲禁止內用低基期因素下，較上年同期年增22.8%，是自有統計資料以來最大增幅。
經濟部預期今年飲料店業全年營業額可望突破千億，結束連續兩年負成長。
依據財政部營利事業家數資料顯示，近10年飲料店家數以倍數成長，2022年8月底已來到2萬7509家，其中以「冰果店、冷熱飲店」占81.7%居首，其次為「咖啡館」占14.9%。
與2011年底相較，咖啡館成長近1.6倍，增幅明顯高於其他類型飲料店，顯見國人對飲用咖啡需求日益增加，帶動咖啡市場規模蓬勃發展。
另外，就縣市別觀察，顯示2022年8月底全國咖啡館家數占比前六名均為直轄市，其中，以台北市929家居首、占22.7%，台中市474家次之、占11.6%；六都合占71.3%。
有趣的是，經濟部從土地面積觀察，地狹人稠的台北市平均每平方公里就有3.4家咖啡館。
此外，近年黑金商機持續發酵，除了連鎖和個人咖啡店積極拓點外，各大超商、超市和速食等業者也投入搶食咖啡市場，帶動咖啡需求不斷增長。
經濟部指出，2021年咖啡豆進口量達4萬866公噸，進口金額首度突破2 億美元，較2011年翻倍成長，其中從巴西進口最多。