俄烏戰爭啟發　中科院曝攻擊型無人機研發方向

俄烏戰爭今年2月爆發，全球對無人機系統的運用投入更多關注，我國軍規無人機主要研製機構中科院今（15）日曝光攻擊型無人機研發方向，包括類似美軍彈簧刀、鋭鳶二型無人機系統都在研發當中。
中科院今日舉辦媒體邀訪活動，包括展示風洞與結構試驗，以及大型、反輻射、鋭鳶一型、旋翼型等無人機系統。中科院航研所所長齊立平簡報時表示，近年來對岸使用無人機襲擾的強度、次數增加，未來將成為台海衝突的要角；中科院依各軍種需求主要執行4款無人機研發能量，包括已在國軍服役的銳鳶一型無人機、進入量產的反輻射無人機與旋翼型無人機，大型無人機則在研發中。
齊立平指出，大型無人機導控半徑大於1100公里、滯空時間大於20小時，目前已完成研發測評，正進行人員訓練中，預計明年6至7月完成作戰測評，依國軍需求啟動量產。
針對未來無人機發展，齊立平表示， 依據台海環境將朝偵打一體化發展，包括相當於美軍彈簧刀的巡飛彈，以及已有的中大型無人機的武器掛載，目前正在發展介面與掛載功能。
媒體詢問新一代銳鳶無人機發展，齊立平表示，鋭鳶二型以中科院自有資金研發，因應隨著飛彈打擊距離不斷增加，滯空時間與偵測距離都必須調整，很快會有研發成果，無人戰鬥空中載具（UCAV）也有研究與技術佈局。