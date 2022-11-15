好市多買過最後悔的東西？眾人全指「它」 內行抖出規則
知名美式賣場好市多（Costco）因商品特殊又價格優惠，一直以來都受到許多消費者喜愛，而經常新上架的商品，也常常吸引起不少婆媽買來開箱試吃。不過，近日就有網友討論「大家去好市多買過最後悔的東西是什麼？」貼文引起廣大迴響。
一名網友在PTT貼文指出「大家都喜歡去Costco買一堆東西，學習老美的生活，但是總是會覺得，不是每樣東西都很好用或是實用，那大家在Costco買過最後悔的東西是什麼？」貼文一出，不少網友紛紛回應「份量太大的我都後悔，根本吃不完QQ」、「保鮮膜，一卷用10年還用不完...真是見鬼」、「後悔的早就都退光了」、「後悔的我都退了啊，有繳年費不就是後悔保險金嗎？」、「後悔的大概都退光了，這就是好市多最強的地方」。
而除此之外，也有網友哀嚎買過最後悔的東西就是「會員卡」，「會員卡啊，太少去了！真的不值得」、「會員不能退最後悔」、「會員卡超後悔，跟別人一起進場就好了QQ」、「會員卡啊，這次到期就不續約了」而就有內行網友則出面提到「說會員卡不能退的是不是菜雞啊？」、「會員卡可以退！快到期也是給當年全額，後悔辦會員的別嘴砲，快去退卡」。
事實上，好市多購物規則就是要申辦會員卡才能夠入內消費，一張卡能讓持卡人帶兩位同伴進場，不過只有持卡人本身可以結帳，根據好市多會員卡規則，辦理好市多會員卡一次為期一年，在會員申請表上也明白寫著，一年內若有不滿意的地方，不限使用次數都能辦理退卡，公司將全額退還年費，但要特別注意的是，一但退卡之後，6個月內無法再申請成為會員，一個身分證字號退卡退費達兩次的話，就會被列為永久拒絕往來戶，不再具備申辦會員資格，民眾要多加注意。（編輯：張嘉哲）