CHEN當爸後露臉賺錢 EXO隊友給鼓勵「舒緩緊張」
韓團EXO主唱成員CHEN時隔2年發新專輯《Last Scene》，這是他退伍後的首張作品，更是等了3年再度展開的個人活動。其實CHEN在2020年宣布婚訊，並承認是先有後婚，引發諸多粉絲不滿，抗議要求退團，這次久違公開露面，模樣十分緊張。
CHEN舉辦線上發片記者會，由隊友KAI當主持人，他從CHEN登場就不停給予「好帥」的稱讚，緩解對方的緊張，過程中保持和樂氛圍。對於時隔3年推出專輯，CHEN表示過去的經歷與感受使他產生變化，有過自我省察的時間，稱新專輯為「新的開始」，他說：「我想把現在的我展現給大家，想以更加堅強和成長的樣子與大家見面，不受風格侷限呈現比以往更加豐富多彩的面貌，希望能成為坦率真誠的歌手。」
CHEN坦言《Last Scene》與前作相比的感受，有更大的滿足感，他說：「最近經常想起練習生時期，有時會好奇若是回到過去，不知道會不會和現在有所不同。」聊到主打歌，CHEN說道：「新專輯的收錄曲都是能作為主打級別的好歌，但〈正在消失（Last Scene）〉是最能體現自己的歌曲，覺得歌曲內容就像自己的故事，是我能夠很好展現的作品。」
他說明選定主打的原因，為了能完美傳達歌曲的失落與空虛，多次進行修正錄音，MV更請到《魷魚遊戲》朴海秀與Hwang Se on出演，兩人以細膩的演技完美呈現戀人分手後的失落，而CHEN則未在MV中露面。CHEN解釋MV採戲劇形式呈現，為了保持觀賞情緒，苦惱許久是否該有自己唱歌的畫面，最終決定不露臉。《正在消失Last Scene》已在台數位上架。