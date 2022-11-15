民調將封關！謝龍介力拼翻轉台南　決戰7萬票

九合一大選即將進入最後倒數，明天起不能再發布任何民調。根據菱傳媒今（15）日公布的最新調查，台南市長候選人謝龍介得票至少41萬票，距離黃偉哲市長的48萬票，僅剩7萬票差距。TVBS新聞網另一份網路調查更顯示，謝龍介可望以2%的差距獲得逆轉勝。謝龍介呼籲市民拿出魄力，為自己爭取更好的生活品質與福利，11月26日，市長票投3號謝龍介。
就在市長競選法定起跑日當天，學甲暗夜傳出88聲槍響，打破台南治安史紀錄，鄉親人心惶惶。謝龍介質疑，面對自己的競選總幹事捲入槍擊案，市長黃偉哲卻神隱不發聲，如此重大刑案，絲毫不見警政署、台南市警局以及市府火速查辦的雷厲風行，全案竟然成為「黑箱作業」。
謝龍介強調，菱傳媒這份民調在槍擊案發生前進行，88聲槍響已經讓更多市民覺醒，想讓台南終結黑金、整肅貪腐、還權於民，甚至更進一步藏富於民，現在只差不到7萬票的距離，翻轉台南，30年拚一次輪替，就靠大家團結一心。
謝龍介指出，相較於黃市長打算一路「躺著選」，自己會加緊在街頭、市場、宣傳車上，放送對市民的保證，並走入人群，握緊每一雙手，傾聽鄉親的需求。謝龍介說，在每一次與市民的眼神交會下，深知大家希望台南更好的期待，因此確信台南即將翻轉。