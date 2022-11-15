舌頭下有水泡是什麼？是口腔癌嗎？醫：不是，但小心共同風險！

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這些人口腔容易出現水泡：賴盈達醫師表示，舌頭下方等處形成白色水泡的原因很多，最常見的大多是良性的口腔黏液囊腫、唾液腺囊腫。醫師說明，口腔、嘴唇、牙齦有很多唾液腺，唾液腺主要為分泌唾液，受到如吃太快、咬合影響、假牙摩擦、咬傷等外在刺激影響，就有可能造成阻塞、進而形成如水泡般的囊腫。
口腔癌白斑 V.S 白色水泡：由於口腔疾病民眾常會特別關注口腔癌，看到舌下等處出現白色水泡、唾液腺囊腫，難免緊張是不是口腔癌症狀、或者會不會演變成口腔癌。對此賴盈達醫師表示，口腔癌的初期症狀多為白斑，會是呈現白色斑紋，而非以水泡呈現，即便是增厚，外觀也還是和唾液腺囊腫「凸起的水泡」有所不同，而唾液腺囊腫也不會癌變成口腔癌，因此民眾不必緊張，若還是擔心可尋求耳鼻喉科醫師檢查確認。
和口腔癌有著同樣的風險？不過值得注意的是，雖說唾液腺囊腫不會演變成癌症，但卻有著共同風險，若是咀嚼等原因，口腔同處反覆受到刺激而受傷，除了容易形成唾液腺囊腫，也可能增加口腔癌的風險，這點就不能輕忽。建議時常咬傷同處、或是同處時常因為假牙摩擦等原因出現傷口，盡早檢查找出原因並改善。
舌頭下有水泡別亂擠、亂摳，醫：變蜂窩性組織炎更麻煩。
亂擠、亂摳恐變蜂窩性組織炎：看到身體出現水泡，最常見的問題就是「民眾會想自己擠破或摳掉」，雖說大家都知道這是不好的行為，賴盈達醫師也還是特別提醒並說明，不論是口腔癌的白斑，或是唾液腺囊腫的白色水泡，或者其他口腔症狀、傷口等，通通都不建議自己去擠破或摳掉，除了有如掩耳盜鈴、形成的原因還是存在以外，口腔的細菌非常多，摳破形成傷口容易細菌感染，最糟糕的狀況就是形成蜂窩性組織炎，這治療起來會更加麻煩，也增加致命風險，因此若有發現症狀還是交由專業醫師處理為佳，沒必要冒多餘的風險。
治療很快就能好：唾液腺囊腫若較輕微，會開立藥膏進行藥物治療，並鼓勵多喝水，可幫助復原。若阻塞的較嚴重、形成較大的囊腫，雖鮮少衍伸其他問題，但可能妨礙生活，這情況可透過手術、電燒、雷射等專業、安全的方式消除，並送化驗檢查看是否也存在有惡性跡象。手術通常約10分鐘左右，術後一般而言當天就可進行飲食，恢復正常生活。
口腔癌風險不只菸酒檳榔，常咬到自己的人也要小心！
賴盈達醫師也再三提醒，雖說唾液腺囊腫不會變成口腔癌，但可能存在相同風險，兩種症狀也可能同時出現，若平時經常於口腔同一處受傷，或是有抽菸、喝酒、吃檳榔習慣者，都還是得多留意口腔症狀，建議每半年至耳鼻喉科定期作口腔黏膜檢查。別看到唾液腺囊腫，就也把旁邊的白斑也認為是囊腫。不論如何，若有疑慮還是盡早檢查，以醫師診斷為準。
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