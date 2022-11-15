台灣基進挺周江杰 21日「逆風行腳，翻轉新竹」

周江杰競選辦公室表示，選戰倒數11天，台灣基進挺周江杰，新竹縣20多年來都由國民黨執政，新竹縣的進步需要換人做做看，台灣基進捍衛新竹要進步，號召支持者一同來支持周江杰，21日下午秘書長王興煥也將陪同周江杰行腳新竹縣。
「逆風行腳 翻轉新竹」一起同行！為新竹加油！的系列活動，行前音樂會將20日下午4點在竹北水圳公園舉行，邀請貴賓有豬頭皮、未來式、拷秋勤、大支，行腳行動將於21日上午8時新竹縣政府出發，周江杰要以逆時針方向來行腳新竹縣，邀請大家一起來看見新竹，請鄉親一起來幫有理想、會做事的年輕人周江杰加油打氣。
王興煥在記者會中表示，基於兩岸局勢緊張，縣市首長在台海發生危機的時候，是心防的指標，穩定民心士氣，也是第一線民防的總指揮，基於台灣的主權獨立、國家安全，台灣基進支持有本土理念的周江杰。
王興煥也表示，周江杰是青年參政，青年最能同理青年的處境，經濟成長的果實，全民不見得能夠享受得到，也還會有城鄉差距，如何讓每一個縣民能夠平等享受到經濟資源、公共投資的分配，促成友善宜居的環境，他相信周江杰做得到。
周江杰表示，台灣不斷進步的高科技產業，對於產業進步的技術，中國方面有高度興趣，戰爭形式有很多種，看不見的戰爭一直都在進行，中國和台灣在科技方面的競爭，新竹縣的竹北市老早就是戰場，地方政府也一起努力守護台灣的高科技研發成果，也是全民國防的一部分。
周江杰也強調，雖然新竹縣的人口數是增加的，但在特定鄉鎮，尤其是在台三線相關區域，人口流失嚴重，面臨這個問題的時候，相關發展就會受到很大影響，站在公平正義的角度，竹北發展持續進行，其他鄉鎮也能夠享有發展紅利。
周江杰希望，在這樣子的格局之下超前部署，讓新竹縣在竹北之外的鄉鎮，結合科技產業聚落外溢效應，打造新興智慧科技廊道，中央結合地方能夠有理想的發展、有好的基礎建設、有好的交通教育規劃，讓未來生活在這裡的高科技從業人員，都能夠有個好的生活環境。
我是廣告 請繼續往下閱讀