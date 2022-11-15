搭機挺李問！林飛帆曝鄰座馬祖人心聲：不無可能翻轉連江

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李問說明，參政理念是「年輕世代來服務，推動改革沒包袱」。選舉攻防不需做人身攻擊，但推動改革必須公開討論問題、面對問題、解決問題。如果當選縣長，努力解決馬祖交通困境、在地醫療人力不足、社福人力缺口、住宿空間不足、房租高漲、缺乏產業用地、就業機會不足等嚴重問題。
李問表示，如果現任的縣府團隊長期無法解決問題，未來想必也無法推動改革。期盼大家可以支持大黃魚戰隊一票，就是支持改革一票。
總統蔡英文和副總統賴清德也特別錄製影片祝賀李問競總成立。蔡英文表示，連江縣黨部成立2年以來，李問認真耕耘基層，積極服務鄉親，展現執政團隊服務在地的決心。民進黨36年來第一次全面參戰，意義重大，有李問的政策規劃和中央的全力支持，將為馬祖帶來正面改變，讓青年返鄉、落地生根。蔡英文強調，政府會全力協助馬祖的運輸航線需求，2023年華信將成為第二家進駐馬祖的航空公司、新台馬輪將交船營運，對馬祖到高雄的航線也會積極來規劃。
賴清德指出，民主社會需要良性競爭才能促進進步，李問團隊以「陽光馬祖，透明政府」的精神，一步一腳印爭取鄉親認同，希望提升馬祖產業，促進青年回流，活化地方，照顧未來。賴清德表示，今年是戰地政務解除30週年，李問已經準備好要為馬祖帶來改變創新。
林飛帆昨日在臉書表示，從馬祖回程的飛機上，一位坐旁邊的馬祖年輕人，問說能不能合照，「我說當然沒問題，坐定之後，他跟我聊起李問」。
林飛帆表示，該年輕人說他們這一輩很多馬祖的年輕人看到李問都很感動，也真的很感謝李問的付出，讓馬祖年輕人至少有看到馬祖改變的希望。
林飛帆表示，自己當下其實也很感動，一方面是因為李問的努力，真的有許許多多馬祖年輕人放在心裡；二方面是因為，這真的不是第一個這樣跟他說的馬祖年輕人。
林飛帆表示，很多人說這場選戰是不可能的任務，但李問以及他的馬祖夥伴們用這3年，讓一個沒有公職身分的團隊，完成了一件件馬祖的公職該做的事情。包含爭取清冠一號、到第二家航空公司準備進駐馬祖；從自己開設給馬祖小朋友的免費英語課後輔導，到要求中央嚴格取締中國違法抽砂船。這些李問都做了，也做出好成績，更證明改變馬祖絕對不是不可能的任務。