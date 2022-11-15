41歲孫淑媚「物色養老院」 驚吐不婚宣言：一直想退休
潘麗麗、孫淑媚、曾少宗、製作人德馨今（15）日出席公視劇展《趁她還記得》首映會，劇中探討失智議題，41歲孫淑媚透露因未婚無子，其實已經在物色「養生村」，她笑說：「因為我一直很想退休，我怕無聊，獨立套房很貴還要押金，50歲就可以入住，我覺得我可能不結婚，很多人叫我去凍卵找精子。」
孫淑媚詮釋身心俱疲的長照者，戲裡崩潰打潘麗麗一巴掌，她說：「媽媽（指潘麗麗）叫我真打，她避得很好。」打完那掌曾少宗本能反應想保護媽媽，脫稿衝過去抱住潘麗麗，孫淑媚回憶以往演苦旦，都是自己被打比較多，「打我的噸位都很大，我就偷蹲馬步，一開始不懂閃躲，臉上留5指掌印，導演喊卡讓我休息冰敷。」
孫淑媚還有多場背媽媽跟女兒走動的戲碼，身材纖細的她要背著跟她差不多高的潘麗麗，甚至還有比她高的女兒演員朱俐安；沒想到孫淑媚說：「親自上陣，完全無法用技術角度、使用替身。」平常就有運動習慣的她拍下來臉不紅氣不喘，也讓劇組讚她身體好。
潘麗麗除了詮釋失智患者，還有火場戲、頭被壓入水與被孫淑媚狠甩巴掌的戲碼，堪稱賣命演出，演出當時製作單位準備一個魚缸，拍攝潘麗麗頭浸入水、面朝下掙扎的表情，她記得：「因為要擔心耳朵進水，其實拍起來滿戰戰兢兢的。」《趁她還記得》周日晚間10時公視首播。