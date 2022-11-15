曝多份北市封關民調　吳思瑤：陳時中第一名、勝過蔣萬安

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吳思瑤說，這一個月以來，陳時中由小幅落後、努力追平，到漸入佳境，微幅領先。從參選開始，因為陳時中聲勢最強，所以成為多方鎖定、藍白合擊、各方圍攻的主要對象，8、9、10月的時候，陳時中確實陷入逆風與苦戰，而且時間不算短，然而團隊集合民進黨跨派系菁英，集結眾人之力，努力思索突破重圍。
吳思瑤表示，危機就是轉機，團結就有力，10月1日陳時中競選總部成立，展現驚人的氣勢，團隊士氣由低迷焦慮到快速重整；而進入11月的3週，幾大事件更讓選情產生逆轉。
吳思瑤表示，其一，國民黨候選人蔣萬安缺席10月29日的同志大遊行，卻參加10月30日救國團遊行。蔣萬安的威權、反進步本質逐漸漏出破綻，陳時中競總發動每日一問，鎖定蔣的諸多從政爭議，雖不致招招斃命，但「蔣楞楞」、「假萬安」、「蔣公子」的空洞形象深植人心，蔣萬安的虛偽假面逐漸不再具備吸引理性選民的效力。
吳思瑤也說，11月5日辯論會的表現，絕對是一個重要的分水嶺，是讓選情產生逆轉的關鍵因素。相較於蔣萬安把「矽谷經驗」當口頭禪、以攻擊疫情做為「沒有政策」的遮羞布，陳時中的政策表現及柔性訴求，成功召喚了深綠、淺綠支持者歸隊，也吸引了重視市政內涵的中間選民。
吳思瑤說，徐巧芯緊接著發動的偷拍事件攻勢，以及一連串超越社會忍耐極限的抹黑攻訐，催化出更多中道路線市民的不滿情緒，在在挫傷蔣萬安的民調支持度。風光一時的蔣萬安，頹勢已現，迫不得已，於是使出辭立委的殺手鐧。說好聽是破釜沉舟展現決心，說穿了是斷尾求生搶救選情。
吳思瑤表示，辭立委這招，本該是好棋，卻被陳時中陣營破梗在先，蔣萬安的應變處置又不到位，該得分未得分，不只沒有達到預期效應，更挑起藍營內部的矛盾與分歧。
隨後，前聯電創辦人曹興誠重磅出手，破解蔣萬安矽谷新創律師資歷的假象，不過是菜鳥跑腿卻敢拿來說嘴，民進黨發揮戰力，議員梁文傑、議員候選人趙怡翔連番踢爆蔣萬安矽谷經驗不堪檢驗，新創律師的真相竟然是服務中資。這些有憑有據的質疑，蔣萬安不僅毫無招架之力、也欠缺向社會清楚說明的勇氣，「蔣萬安的偽矽谷經驗，已然是壓垮他選情的稻草，這致命的稻草不是一根，是一大捆」，吳思瑤說。
吳思瑤表示，蔣萬安中間選票潰散，原本如麻花互為交纏、互有領先的支持度，反由陳時中超車。民進黨上週末凱道的五萬人造勢、陳時中陣營3000人的感恩音樂會，氣勢驚人，以溫暖迎擊仇恨，以正向打敗負面的基調持續強化，不只讓支持者快速回籠，更往中間擴大集結。
吳思瑤說，陳時中加碼再加碼的廟口說政策，勤跑12區、第一線與市民對話開講的真心誠意，都讓陳時中的客層訴求更深、更廣、更多元。
吳思瑤說，回頭審視這一路的激戰，陳時中由落後到領先，由逆風到起風，不是沒有原因，有清楚的脈絡及發展軌跡。她也表示，自己身為總幹事，要理性喊話，呼籲所有的支持者堅定信念，切莫讓最後階段的偽民調、認知戰，動搖了信念。
吳思瑤表示，自己一直懷抱浪漫情懷，更想感性召喚大家，「我對台灣人重情重義、溫暖公道的民族性，依舊深信不移。天道酬勤，仇恨對立絕不可能戰勝愛與信任，我可以確信，這是陳時中最終會勝出的最大原因」。