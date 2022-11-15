陶晶瑩「鈔能力」發威！請百萬網紅拍廣告 親揭2人關係
主持一姐陶晶瑩（陶子）經營副業有成，自創品牌的麻辣燙「辣杯杯」，不僅進駐百貨公司美食街，也能網購宅配，她最近找來YouTube百萬訂閱網紅HowHow（陳孜昊）一起拍廣告宣傳美食，超級搞笑的28秒短片，引起網友笑聲不斷，陶子也誇張地說：「何德何能請到超級網紅、千萬業配天王昊哥幫我從發想創意到導戲、一起參與演出、替辣杯杯拍廣告！天啊！叫我怎麼還得起？！」
陶子在個人YouTube頻道《wow桃姐!》開箱HowHow辦公室，找尋「百萬業配之王」的成功祕訣，順手送上自家品牌美食，結果HowHow卻說自己不敢吃辣，老婆鄧福如卻是嗜辣的愛好者，每次去餐廳都會要求菜色「大辣」，還會強迫老公品嘗看看，讓他變得更不敢吃辣，但陶子開店後，他還是低調前往朝聖，讓陶子非常感動。
HowHow說，他認為當百萬YouTuber的祕訣首先就是「恥力無限不能害怕」，要豁出去面對鏡頭，第二是「不要想太多先去做」，再慢慢調整內容，找到平衡點持續進攻，把觀眾培養起來，第三個是「初期先模仿優秀創作者」，有一個方向會學得比較快，再走出自己的風格。
創意十足的他，立刻幫陶子設計腳本，先用品牌名稱洗腦觀眾，即興發揮3個巧思拍廣告，向維大力廣告致敬，故意扮成外國人問陶子在吃什麼，猛講競品名稱，直到收下業配費用，才心甘情願宣傳「辣杯杯」，超級幽默的創意，讓陶子佩服得不得了。其實，陶子跟HowHow都是政治大學的學生，這次請來對方友情跨刀，她開心說「感謝學弟」！