馬英九提4點呼籲：總統既接受ECFA　為何不接受九二共識

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馬英九說，九天前，兩岸領導人會晤「馬習會」也屆滿七週年，但是現在兩岸卻陷入前所未有的僵局與危機。為何兩岸情勢會在六年之間惡化至此？蔡英文總統上任後，不願意承認「九二共識」，是最關鍵的原因。
馬英九說，他心中感慨萬千。「九二共識」是兩岸當年運用智慧，擱置爭議、求同存異、共創雙贏，才達致難能可貴的共識，奠定了兩岸共同的政治基礎，也改變了往後兩岸關係發展的方向。
在兩岸達成「九二共識」三十週年的今天，馬英九有四點呼籲：第一，「九二共識」符合中華民國憲法。「九二共識」是由我方提出，對岸接受。我方根據的是李前總統在1992年8月1日主持國統會的決議「海峽兩岸都堅持一個中國，但所賦予的涵義有所不同。」完全符合《中華民國憲法》與法律，也歷經兩任總統（李登輝、馬英九）的實踐，順利與對岸交流協商，確實有效達成許多實質的成果。
馬英九說，對依據《憲法》第48條宣誓效忠《中華民國憲法》的中華民國總統而言，「九二共識」絕不是只是一種政治選擇，而是必須遵守的憲政責任。
第二，「九二共識」帶來和平紅利。「九二共識」帶來兩岸經濟、與外交的和平紅利，是促成兩岸互惠的重要的共同政治基礎。他執政8年與大陸建立互信與「外交休兵」的默契，獲得全球164國家與地區給予我國人民免簽證或落地簽證的待遇，是先前54個免簽國數目的三倍。
馬英九說，其他包括2009至2016年我國應邀共8次出席日在內瓦世界衛生組織（WHO）的年會「世界衛生大會」（WHA），是38年來第一次；2003年9月出席國際民航組織（ICAO）總部舉行的年會，更是42年來第一次。我八年任內只失去一個邦交國，蔡總統任內六年迄今已失去八個邦交國。
第三，「九二共識」現在仍然有效。大陸領導人習近平先生在上個月舉行的中共「二十大」報告，仍然強調堅持「九二共識」，顯見大陸方面從未放棄「九二共識」作為兩岸共同政治基礎。
馬英九說，蔡英文總統在今（2022）年國慶談話中，特別提到願意與北京「尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，北京當局已回應，如蔡政府不以「九二共識」為基礎，就沒有談判空間。但蔡政府迄今提不出任何可行的替代「九二共識」的方案。
第四，國際社會一致呼籲兩岸應該對話協商，避戰謀和，以和平方式解決爭端。2022年2月24日俄烏戰爭爆發後，各國都呼籲台海兩岸應該對話。例如今年11月4日G7集團，包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國等7國的外交首長，以及歐盟高級代表發出聯合聲明，也重申台海和平穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸問題。
馬英九說，大陸領導人習近平與美國總統拜登前兩天（14日）在印尼會晤，更說明用對話代替對抗，以和平避免戰爭的重要性。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美方數十年來都堅持「必須以和平方式處理和解決這些歧見」，他進一步說明，華府不希望「冷戰」。
馬英九說，他引述了這麼多國外重要領袖的建議，也要不厭其煩地再次呼籲蔡英文總統，既然國際友人都希望兩岸對話，蔡總統自己也表達願意對話，那麼，何必拒斥我方提出、符合《中華民國憲法》與《兩岸人民岸關係條例》、過去實施有效，現在仍為對岸接受的「九二共識」呢？
馬英九表示，蔡總統迄今仍然接受的「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），就是「九二共識」的產物，沒有「九二共識」，蔡既然可以接受ECFA，為何不能接受李登輝總統任內兩岸達成的「九二共識」呢？台灣的安全，百姓的福祉，就在蔡總統的一念之間。