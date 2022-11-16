台積電續漲7元！台股開高走低小跌8點 IC設計成撐盤要角
美股15日4大指數全面收漲，其中費半指數大漲超過3%，不過，亞股今（16）日普遍走低，台北股市開高震盪走低，終場小跌8.96點，收在14537.35點，跌幅0.06％，成交金額新台幣2826.21億元。權值股台積電上漲7元，來到487元，漲幅1.46，今日除了台積電之外，IC設計也成撐盤要角，瑞鼎、晶豪科、笙泉等股攻上漲停板，金融股卻賣壓沈重。
美股15日道瓊指數上漲56.22點，漲幅0.17%，收在33592.92點；那斯達克指數上漲162.19點，漲幅1.45%，收在11358.41點；標普500指數上漲34.48點，漲幅0.87%，收在3991.73點；費城半導體指數大漲82.6 點，漲幅3.03%，收2810.6點。
台北股市早盤一度大漲逾百點，最高來到14657點，隨後震盪走低，終場小跌8.96點，收在14537.35點，跌幅0.06％，成交金額新台幣2826.21億元。
晶圓代工龍頭、權值股台積電上漲7元，來到487元，漲幅1.46%。同樣為晶圓代工的聯電則跌2.90%，來到45.25元。世界先進漲近2%、力積電則跌0.87%。其他重要電子股如聯發科漲近1%，來到729元。國巨、旺宏相對強勢，友達、和碩、台達電則弱勢走跌，其中友達下滑約3%。
今日除了台積電之外，IC設計也成撐盤要角，瑞鼎、晶豪科、笙泉等股攻上漲停板，金麗科、創意強ㄓㄤ7%。生技醫療股也表現亮眼，生華科、基雅、高端疫苗亮燈漲停，全宇、台康生技接漲逾7%。
至於金融股卻賣壓沈重，聯邦銀、國票金、三商壽、中再保、旺旺保下跌約1至3%。