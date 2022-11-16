美女主播「買台積電股票」爽撈賺翻！曝背後關鍵：太厲害

▲前主播劉芯彤透露媽媽上週二替她買了台積電股票，讓她這幾個交易日賺了不少。（圖／翻攝自臉書粉專《主播 劉芯彤》）
▲前主播劉芯彤透露媽媽上週二替她買了台積電股票，讓她這幾個交易日賺了不少。（圖／翻攝自臉書粉專《主播 劉芯彤》）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-16 14:54:02

東森財經台前主播劉芯彤外貌出眾、氣質優雅，加上流利口條，深受不少觀眾喜愛。離開新聞媒體業以後，她也經常透過社群媒體分享美照、生活點滴，她昨（15）日透露上禮拜二媽媽幫她買進台積電（2330）股票，使她這幾個交易日「賺了不少」，開心誇媽媽是「股市劉媽媽」。

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▲前主播劉芯彤透露媽媽上週二替她買了台積電股票，讓她這幾個交易日「賺了不少」。（圖／翻攝自臉書粉專《主播 劉芯彤》）
▲前主播劉芯彤透露媽媽上週二替她買了台積電股票。（圖／翻攝自臉書粉專《主播 劉芯彤》）
股神巴菲特（Warren Edward Buffett）旗下投資團隊波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季買進至少41.2億美元台積電ADR股票，使台積電股價「滿血復活」漲翻，昨天終場收在480元，今（16）日上漲7元，來到487元，漲幅1.46。

▲股神巴菲特旗下投資團隊波克夏公司，上季買進至少41.2億美元台積電ADR股票，使台積電股價「滿血復活」漲翻。（圖／美聯社／達志影像）
▲股神巴菲特旗下投資團隊波克夏公司，上季買進至少41.2億美元台積電ADR股票，使台積電股價「滿血復活」漲翻。（圖／美聯社／達志影像）
對此，劉芯彤也在臉書發文，表示上週二媽媽幫她買了台積電股票，「因為買入的時間點，讓我這幾個交易日賺了不少錢，我還在臉書誇獎我娘是『股市劉媽媽』」。此外，爸爸也私訊她一大堆台積電的連結，她也對爸爸說「媽媽很厲害，入手點很準」。

怎知這個稱讚可能讓她爸爸有點眼紅，馬上回了她一串文字，「爸爸也有買」，讓她哭笑不得，「好啦好啦，你們都很厲害，多賺一點喔」，更開玩笑表示「我能不能回家吃爸媽，就看這一次了，拜託讓我早日當個靠爸族」，貼文一出，網友也紛紛留言，「父母都很愛爭寵，很可愛」、「幸福的人」、「弱弱的舉手，我也有買一點點，哈」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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