專訪／談台灣半導體關鍵地位 王美花歸功40多年產業發展

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2021年，地緣政治風險升溫以及新冠疫情肆虐，導致晶片極度缺貨，受惠於疫情紅利帶來的急單效應，凸顯台灣在晶片製造領域的吃重角色，產值增速飆高至26.7%，持續領先全球產業。也在這一年，半導體產業總產值首度衝破4兆元，無疑是產業的重大里程碑，甚至在晶圓代工與封測領域中，持續取得全球第一的殊榮，至於IC設計則位居世界第二，僅次於美國。
不料，今年受到通膨、中國清零政策與俄烏戰爭等利空衝擊，半導體景氣反轉，產業進入庫存調整期，台灣半導體協會（TSIA）將全年產值由年增19.7%，下修至15.6%，儘管如此，仍優於全球產值年增13.9%，台灣半導可望連續4年領先全球產業成長。王美花認為，台灣半導體產業能夠成為全球半導體的龍頭要角，都要歸功於產業40年來的發展，從生產、代工、封裝、測試，一條龍的服務實屬難得，「台灣這麼小的地方，竟已建立超過1千家相關的供應鏈！」
她表示，台灣的專業代工與眾多IC設計業者合作，在半導體製造生產的效率、供應鏈完整度及創新能量上，持續追求卓越，並突破相關技術，往先進的晶片製造前進，「我們有最好的人才、最完善的供應鏈、最有效的即時反應，這是一個非常難能可貴的生態系。」
王美花進一步提到，在晶片製造時，所利用的設備本都來自國際大廠，如美商、荷蘭商等，但經濟部日前公布，台灣半導體設備產值在去（2021）年突破千億規模，達1186億元，而今（2022）年上半年受惠車用電子、高效能運算等應用需求仍然熱絡，半導體業者持續加大擴產腳步，使得1至8月設備產值已來到865億元。
展望第4季，雖然全球經濟動能趨緩，半導體業者開始調整延後部分投資計畫，但經濟部仍預期今年產值依然可望連續第2年衝破千億大關。王美花說明，台灣長期想利用半導體晶片的製造地位，拉升台灣本土設備的製造，她說，先進設備技術門檻非常高，欲想將設備本土化或提升設備產值的目標相對困難，但經過幾年的帶動之後，已成功把一部分的設備帶出來，「今年前8月超過8百多億，所以到年底確實有望超過千億。」
她強調，將本土設備帶入半導體供應鏈「是非常好的方向」，使台灣半導體持續擴產之際，也能穩固其設備產值，甚至還有將近一半的設備可以外銷至他國，「台灣半導體不只有在製造方面被世界矚目，現在就連設備品質也被肯定，擁有一定程度的口碑。」在成為貨真價實的半導體王國之際，面對美中科技戰不斷升溫，王美花表示，台灣半導體產業與國內外夥伴，共同合作服務全球客戶，已證明為全世界最有效率，以及難以複製的生產模式，同時也透過與他國合作，已建立起長遠的信賴關係。
不過，她也坦言，美中科技戰提升層級，各式各樣的新規範冒出，產生更多的限制，加深與各國合作生產上的複雜度，「但我們仍會遵守相關的規範以及程序原則」，未來會面臨什麼樣的競爭關係，值得注意，儘管勢必會面對前所未有的挑戰，「但以台灣這樣好的一個生態系，其實還是一個最有機會的地方。」