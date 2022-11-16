與三菱簽合作備忘錄　台電：目標2030年達燃煤混氨5%

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台電總經理王耀庭表示，台電努力兼顧穩定供電與環境保護，面對淨零挑戰，除積極發展再生能源與儲能系統，也持續推動火力電廠機組更新，結合潔淨能源逐步從低碳走向零碳，繼先前燃氣機組混氫試驗，今日再簽署燃煤混氨技術合作，期借重三菱專業與國際經驗，共同實踐新能源應用。
台電說明，氨燃燒時不產生二氧化碳，並可在零下33度低溫液化狀態下良好保存，具減碳、高運輸效率及低儲存成本發展優勢，且因燃燒熱值與煤炭相近，可搭配既有高效率燃煤機組運作，全球各國近年皆積極投入相關研發，而三菱除與台電合作，也同步與日本最大電力公司JERA能源推動混燒示範研究計畫。
台電指出，此次技術合作以林口電廠為氨氣混燒示範基地，攜手林口電廠燃煤發電機組原廠日本三菱重工及三菱商事集團，於既有燃煤超超臨界機組推動「混氨示範計畫」，由三菱重工與三菱商事機械進行鍋爐設備改造可行性評估及混氨技術研發，並針對燃煤機組進行更新改造與混燒試驗，三菱商事負責建構氨氣供應鏈規劃，希望借重其混燒氨氣技術國際實績經驗，讓既有1部超超臨界機組經原廠升級導入混燒功能，目標2028至2030年達混氨5%發電示範，以初期每日混燒1小時計算，屆時每年將減少9000噸碳排放量，相當於23座台北大安森林公園一整年的碳吸附量，未來更將視國際技術發展，提高混燒比例至20%，並推展至其他機組。
台電表示，除了透過燃氣混氫、燃煤混氨發電示範結合新興低碳能源應用，也正於台中電廠打造可年捕捉2000噸碳的碳捕集系統，另既有電廠也持續推動低碳燃氣機組更新計畫，第2座海上風場離岸風電二期工程更甫於本月正式開工，未來將可年供10億度無碳綠電。