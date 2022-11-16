新冠疫情後更大危機！「超級細菌」激增　抗藥性達9成

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面對抗藥性危機，充足的感染專科醫師及多樣性的抗生素藥物，是必要的關鍵，台灣感染症醫學會王復德理事長指出，解決人才荒的根本之道，將有賴健保訂定「醫療機構感染管制作業及抗生素管理」納入給付項目，且美國商會白皮書亦呼籲正視抗藥性威脅，應給予院內抗生素管理及感染管制給付獎勵或納入健保支付，並適度鼓勵抗生素引進、研發，以維持用藥之多樣性。
疫情期間疾管署醫院感染管制與抗藥性監測系統 (THAS) 2022年第一季監測報告亦顯示，加護病房患者病原體檢驗報告中，部分細菌抗藥性比例激增至9成。台灣胸腔暨重症加護醫學會王鶴健理事長提到，根據疾管署統計，在醫學中心今年 (2022年) 第一季較去年 (2021年) 抗藥性降低11.5%；反觀在區域醫院卻上升18.2％6。因此，在重症照護中，有賴重症專科醫師、感染科醫師及臨床藥師的多專科團隊通力合作，方能提供患者最佳化的治療。
最後醫師們也強調，抗微生物製劑合理使用的推動，並不是限制使用，而是優化使用，「對症下藥」、「究因解決」、「因人而異」、「因時制宜」，並透過抗生素合理使用五大要素，包含正確即時診斷、最佳用藥選擇、合理用藥劑量、階段性評估降階、合理的治療時程，以降低抗生素抗藥性的發生。同時提醒民眾謹記『四不一要』口訣：「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素。