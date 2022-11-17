電視媒體寵兒出爐！陳時中、高虹安名列前茅　學者曝關鍵

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政治學者柳金財進一步分析，過去五週的監測統計，陳時中有四次是高曝光、高虹安一次。但這些高曝光和他們提出的政見不相干，媒體報導的重點幾乎全集中在他們個人特質、人際網絡、肢體碰觸、男女關係、碩博士論文抄襲、助理費不當領取等八卦消息。選舉新聞流於高度娛樂性、媚俗化以及政治化。從現在的電視選舉新聞裡，實難窺見候選人的政見內容以及可行性。
而為什麼電視媒體老愛報導爆料式的負面新聞，不深究候選人的政見呢？台藝大教授賴祥蔚就深入媒體操作面精闢指出，候選人的政見報導雖然有深度但難度也比較高，記者必須先消化政見才能加以報導，甚至提出進一步是否可行以及優缺點的分析。相較之下，負面攻防的新聞報導，只要報導攻擊者的說法，再採訪被攻擊者的說法做表面平衡就可以。新聞媒體喜歡報導負面選舉，也難怪許多候選人投媒體所好，少談政見而把時間用在批評對手。結果就是，這場選舉變成政見幾乎隱形的選舉，十分可惜。如果去問一般選民，主要市長候選人的重要政見是什麼，恐怕很少人可以說得出來。
文化大學廣告系教授鈕則勳進一步指出，在「監督聯盟」剛成立時，他就指出媒體報導選舉新聞有十大問題，在執行媒體監督後，許多問題漸有改善。但還是有值得持續關注的幾個問題。第一，「爆料式新聞」媒體有聞必錄的情況仍高，仍少作深入調查採訪來驗證資訊的真假，對媒體的風險就是可能被有心人利用。另外，對政見仍較少進行深入分析、比較或討論，通常仍是淺碟、片段式的帶過，這點媒體報導仍有待努力。最後，候選人之間的衝突或言語交鋒，仍較少將交鋒的脈絡背景做深刻的討論，導致淪為無意義的口水戰。
負責觀測民視、三立和TVBS的教授廖達琪則指出，電視台大幅報導台北陳時中，新竹高虹安，而且明顯拉開與其他人的差距，讓這週成為新聞監測五週以來，報導最不平衡的一週。而爆炸性的負面新聞是主因，陳時中疑似「鹹豬手」的新聞搶占觀眾眼睛；高虹安的助理疑雲更是負面新聞爆棚。廖達琪設定的公平度統計更發現，三台的「不公平比例」比前四週大幅拉開差距，且均破百。三立拔頭籌，差距報導高達189分；一向差距最大的民視終於退居第二141分；就連相對公平的TVBS也從過去的40幾分，暴漲至120分鐘。
媒體的報導不公平，政治學者柳金財心有所感，他指出，媒體曝光排名前四名的陳時中、高虹安、蔣萬安及黃珊珊，四人佔據總監測時間的2/3；若去除新竹高虹安，整個台北市長選舉曝光就佔全台灣的1/2。再看個別候選人，陳時中就占了1/5。如此不對稱的媒體報導，實有違媒體公器及輿論第四權的角色。
媒體各有立場，無線台的表現也不遑多讓，玄奘大學傳播學院副院長邱琪瑄就指出，中視集中報導陳時中「十指緊扣」和八萬元餐費等新聞，民視則多報導「徐巧芯抹黃陳時中」，然後替陳時中辯駁的新聞。
綜觀媒體過去一週的表現，教授廖達琪指出，「看來離選舉愈近，媒體距離公平報導愈遠。」本該監督執政黨的媒體，目前最愛監督的卻是在野的民眾黨。執政民進黨的負面新聞，民視、三立看來都在設法淡化、護航。廖達琪質疑，媒體努力監督在野黨的現象，可以說是「台灣人的悲哀」嗎？
詳細統計資料和相關內容，見網路雲端。網址：https://bit.ly/3CIMaug