專訪／盼中央與地方合作無間　王美花讚桃市府創多贏成果

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九合一選舉將至，面對各地方縣市首長即將展開新一波交接更替，是否會擔憂中央政策上的推動會產生變化？王美花坦言，不同的首長，對相關建設的意見不同，「這是我們比較擔心的！」若新任首長不支持即將要啟動或正在執行的政策或建設時，恐導致前功盡棄，「一切都得重來，非常可惜。」
近期台北松湖超高壓變電所議題因北市選舉成為爭議焦點，也是中央與地方久久難達成共識的案例之一，王美花說明，20年前台電已知南港、內湖地區會因都市計畫增加用電，台電也曾坦言，若無其他變電所可分擔汐止超高壓負載，恐有無電可用的危機，故提議蓋松湖變電所，而如今如同台電當初預言，目前用電已增加20%。
針對地方質疑「台北缺電」，台電不只一次表示，台北市的問題並非沒有電，而是電送不進去，王美花以水管舉例，指出水庫裡有水，但是水管太小，同時用戶變多，因此要將水管變大，若不如此水會流不出來，台北沒有電，是中央的問題，我覺得這樣講不是很公平，畢竟台電20年前就開始提醒了。」
話峰一轉，王美花表示，最近北市府終於讓此案進到都市計畫審議，但如今才開始規劃啟動，預計還需7年左右的時間才能完成建設。對於當地里民以及議員的反對，她強調，台電其實辦了230場說明會，目前已將此案改成地下，上方會增加公共設施，以便北市府利用，「同時，我們也希望透過科學的方法，讓大家知道它的安全性。」藉此與地方相互溝通，化解危機。
此外，近期桃園龍科三期的擴建，經濟部日前指出已在水電方面預先規劃，對此，王美花提到，在用水部分，「我們其實非常感謝鄭市長，非常有遠見。」桃園市長鄭文燦曾為此增加多條地下污水拉水管，讓地下的污水轉成大約十萬噸的再生水，加上在廠區內的三萬噸的再生水，共計十三萬頓，足夠供應三期的擴建。
王美花對於桃園市政府與中央相互溝通與配合上表示讚賞，認為地下污水管的接管耗時多年，「鄭市長做了個吃力，但是現在看起來是討好的工作，是非常有遠見的。」
相似的案例還有不少，中油第三天然氣接收站也是其一，她提到，前陣子環團前往當地，發現不僅小燕鷗增加，柴山多悲恐的株數也提高，且藻礁被保護的很好。她再次大力讚揚鄭文燦。
「桃園市幫我們做了非常多的說明，更重要的是，以行動成立觀塘的藻礁保育，這就是中央與地方很好合作的方式，不僅穩定供電，還可保護生態，這是一個多贏的成果！」王美花指出，眾多的案例顯示，中央與地方合作無間，共同完善建設，對國家也是好事一樁，但不同地方執政，確實還是會有落差。