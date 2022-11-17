專訪／盼中央與地方合作無間　王美花讚桃市府創多贏成果

▲經濟部長王美花接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，任何建設都是落在各個地方，中央與地方政府配合的不錯，執行速度會加快，進而對吸引投資很有幫助。（圖／記者陳明安攝影）
▲經濟部長王美花接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，任何建設都是落在各個地方，中央與地方政府配合的不錯，執行速度會加快，進而對吸引投資很有幫助。（圖／記者陳明安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-17 11:31:16

台灣政府在開發重大建設或執行特定政策與措施時，主要職責雖然在中央，但仍需地方的建議、監督、溝通及配合。為了共同攜手提供給市民一個安心、安全、優質的居住環境，中央政府在地方政策上，勢必要與地方政府經過無數次的磨合與討論，來達成長期的共識以及建立起執行上的默契。

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經濟部長王美花接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，任何建設都是落在各個地方，中央與地方政府配合的不錯，執行速度會加快，當配合不順利時，恐使一年可以執行完成的建設，拖上好幾年還不見得能完成。她以高雄5G AIoT作為正面例子，地方當時希望中央儘速趕工完成，因此在合作配合上也會想盡辦法加速，「加速執行對吸引投資很有幫助。」

九合一選舉將至，面對各地方縣市首長即將展開新一波交接更替，是否會擔憂中央政策上的推動會產生變化？王美花坦言，不同的首長，對相關建設的意見不同，「這是我們比較擔心的！」若新任首長不支持即將要啟動或正在執行的政策或建設時，恐導致前功盡棄，「一切都得重來，非常可惜。」

近期台北松湖超高壓變電所議題因北市選舉成為爭議焦點，也是中央與地方久久難達成共識的案例之一，王美花說明，20年前台電已知南港、內湖地區會因都市計畫增加用電，台電也曾坦言，若無其他變電所可分擔汐止超高壓負載，恐有無電可用的危機，故提議蓋松湖變電所，而如今如同台電當初預言，目前用電已增加20%。

針對地方質疑「台北缺電」，台電不只一次表示，台北市的問題並非沒有電，而是電送不進去，王美花以水管舉例，指出水庫裡有水，但是水管太小，同時用戶變多，因此要將水管變大，若不如此水會流不出來，台北沒有電，是中央的問題，我覺得這樣講不是很公平，畢竟台電20年前就開始提醒了。」

話峰一轉，王美花表示，最近北市府終於讓此案進到都市計畫審議，但如今才開始規劃啟動，預計還需7年左右的時間才能完成建設。對於當地里民以及議員的反對，她強調，台電其實辦了230場說明會，目前已將此案改成地下，上方會增加公共設施，以便北市府利用，「同時，我們也希望透過科學的方法，讓大家知道它的安全性。」藉此與地方相互溝通，化解危機。

此外，近期桃園龍科三期的擴建，經濟部日前指出已在水電方面預先規劃，對此，王美花提到，在用水部分，「我們其實非常感謝鄭市長，非常有遠見。」桃園市長鄭文燦曾為此增加多條地下污水拉水管，讓地下的污水轉成大約十萬噸的再生水，加上在廠區內的三萬噸的再生水，共計十三萬頓，足夠供應三期的擴建。

王美花對於桃園市政府與中央相互溝通與配合上表示讚賞，認為地下污水管的接管耗時多年，「鄭市長做了個吃力，但是現在看起來是討好的工作，是非常有遠見的。」

相似的案例還有不少，中油第三天然氣接收站也是其一，她提到，前陣子環團前往當地，發現不僅小燕鷗增加，柴山多悲恐的株數也提高，且藻礁被保護的很好。她再次大力讚揚鄭文燦。

「桃園市幫我們做了非常多的說明，更重要的是，以行動成立觀塘的藻礁保育，這就是中央與地方很好合作的方式，不僅穩定供電，還可保護生態，這是一個多贏的成果！」王美花指出，眾多的案例顯示，中央與地方合作無間，共同完善建設，對國家也是好事一樁，但不同地方執政，確實還是會有落差。


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