專訪／王美花談經濟部業務光譜廣 克服百年大旱有成就感
經濟部長王美花從行政院副院長沈榮津手上接下部長職位，已有2年多的時間，盤點台灣近期最具話題性的議題，多數都能與其沾邊，王美花接受《NOWnews今日新聞》採訪時笑稱經濟部的業務光譜非常廣，「從半導體廠管到菜市場，從國際貿易管到治水流域。」針對職掌期間有無引以為傲的政績，她提及2020年與團隊共同克服百年大旱很有成就感，她認為，如何替台灣的困境尋找解方，才是團隊念茲在茲的事。
盤點近期台灣最具話題性的議題，經濟成長率面臨下修潮、停電跳電頻傳、再生能源政策、半導體廠擴廠等，多數都與王美花領頭的經濟部沾邊，如今她已接手掌管經濟部長2年多，笑稱經濟部的業務光譜非常廣，從半導體廠管到菜市場，從國際貿易管到治水流域。
「這幾年剛好是一個變動的年代，工作量也多。」王美花強調，自從總統蔡英文上任後，開始強推再生能源，因此經濟部在再生能源政策上不斷的努力推進，其中包括太陽光電、離岸風電，地熱、小水力等，在推行上遭遇到的困難數不勝數，能否順利進行還得仰賴地方政府的溝通與配合，甚至有許多質疑聲浪認為，台灣再生能源推行速度太慢，趕不上國際進度，「但若沒有蔡總統上任之後大力推行，我其實很難想像台灣怎麼面對國際的要求。」她認為，這段期間是最辛苦的推動期，待日後，台灣推行再生能源的成果會慢慢浮現。
在接管經濟部2年多的時間，提及最引以為傲的政績，王美花直指2020年的百年大旱，表示團隊經歷艱辛，最終仍然成功克服，「同仁們覺得一起幫台灣做事，非常有成就感。」
至於台灣半導體產業的發展，王美花表示，無論是在國際的情勢，抑或是半導體在全球的關鍵地位，都受到很大的關注，因此產業如何發展及精進，如何應對國際局勢，就顯得更加重要，「作為公部門的一份子，如果能夠解決台灣的問題，就是最大的成就。」她笑著說，自己很享受與同仁們討論各項困難的議題，滿足於在過程中找尋解方解決問題，與其說有哪些引以為傲的政績，她認為怎麼把事做好，如何替台灣克服困境，才是團隊念茲在茲的事。