韓國廚神白種元「BORNGA本家燒肉」　11/25開幕價位曝光

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廚神白種元在韓國可是無人不知、像巨星般的存在，連資深大明星見到都彎腰鞠躬的「白老師」，在鏡頭前相當幽默風趣的言談，展現滿腹料理知識，且信手捻來便是人人驚呼的美食，只要有他在就是收視率和人氣的保證。儘管以他為名或擔當料理指導的節目多到不勝枚舉，但每次連韓國再日常不過的小吃，經過他神手一揮，還是能讓品嚐的人全都嘖嘖稱奇的模樣，實在令人著迷不已，忍不住想究竟有多好吃？
《NOWnews今日新聞》搶在「BORNGA本家燒肉」正式開幕前為大家開箱，神廚白種元強調，選用新鮮生菜包覆著肉一起吃，是韓國傳統飲食文化，也象徵著包著財富帶來好運的意象。為了讓大家品嚐到道地正宗韓國味，全店16種以上調料、醃料都謹守原汁原味，唯有食材為求新鮮會依在地優勢而有所」調整，甚至店內一杯一盤、一桌一爐也全都是韓國運送來台，甚至是內場客人看不見的廚房設備也出自韓國，連菜單都在韓國印好才出發到台灣。
而饕客粉絲們最在乎的菜色與價格現在也一並公開，「BORNGA本家燒肉」主打新鮮現切「白種元吾桑格」，為求韓國烤肉在乎「不要吃到太硬、又能夠盡快烤熟」的要領，使用怎樣的醃料能夠保留本質又襯托風味，是白大叔多年心血結晶。特別使用特殊韓國進口的機器切出只有0.1公分的牛五花，在炭火爐上慢慢熟時就要趕快翻面，搭配也是白大叔獨創的「海鮮包醬」，因為只有肉包生菜味道可能會不夠，又擔心容易吃多會鹹膩，研發一起吃的包飯，入口會品嚐到清爽不油膩的滋味。現身發表會現場的小金主廚，還大力推薦不見得只能使用1種生菜，最好一次用上2、3種生菜，再依照自己喜好包入小菜並搭配包醬及其他醬料，就是最美味的燒肉。
《NOWnews今日新聞》為大家搶先開箱，預計11/25開幕的「BORNGA本家燒肉」，菜色價格一次看。只要在店內用餐都可免費享用三款小菜（每日不定時更換）；只要點選任一燒烤類，均免費再附沙拉、辣蘿蔔絲、及蔥絲，招牌主打「白種元吾桑格Woo Samgyup」420元，「本家特製海鮮包醬」130元、「原味帶骨牛小排」720元、「特級牛舌」620元、「特級牛沙朗」790元、「秘醬豬肋排」370元、「烤蔬菜菌菇拼盤」220元、「蜂巢豬五花」350元、「牛肉年糕末餅」290元、「香辣魷魚」390元、「海鮮煎餅」320、「辣炒年糕」220元，「本家牛肉大醬湯」320元、「韓國部隊鍋」720元、「韓國風味牛肉蔬菜鍋」810元、「海鮮辣豆腐湯」320元、「石鍋拌飯」290元、「本家牛肉水冷麵」150元。
而且最棒的是，11/25～12/4開幕期間，開桌即贈「白種元吾桑格Woo Samgyup」乙份 ，同桌每人加人「本家 BORNGA 韓式燒肉」會員，再加贈「豬五花」肉盤乙份。
「BORNGA本家燒肉」資訊表
開幕時間：11/25(五)
營業時間：平日17:00 -24:00、假日及國定假日 12:00- 24:00
電話：02-2752-5358
地址：台北市大安區市民大道四段102號