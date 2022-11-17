鄭朝方參加竹北公辦政見會：五力政策推動竹北超進化

我是廣告 請繼續往下閱讀
「0-6歲國家養，竹北的孩子朝方養！」鄭朝方特別強調，他針對婦幼親子議題，提出包括育兒津貼會從目前的3000提高至6000元、竹北孕婦到大新竹轄內醫院婦產科產檢補助計程車接駁費、竹北市內公立國中小學童營養午餐經費加碼、提供0至3歲幼兒免費早療評估服務及免費課程等政見，就是要給竹北孩子最好的照顧。
鄭朝方說，每一條政見都是這幾年深耕竹北，對接市民真正需求和可行性評估後所提出的城市發展解方。要顧家鄉，要拚未來，要讓服務更便民，建設更永續，城市更宜居，這絕對是他參選的初衷；無論是便民E化系統、改革交通，路平燈亮，解決塞車，或是照顧竹北孩子，增加親子福利政策、育兒津貼、讓上學的孩子營養午餐吃更好，再到推動專項球場、優化公園維管和振興西區作為，這都是多年公所該做但沒有做的事。為了他深愛的竹北，他不放棄的面對挑戰、接受選民的託付。
鄭朝方辦公室主任王信允也表示，鄭朝方提出的政見，方方面面都是竹北迫切要的，而且這些依循著永續理念的願景，一步一步實在的擘劃，都不是輕易用「專責管理」口號就能打發選民的。鄭朝方擁有中央經歷，擁有連結中央與地方政策與資源的彙整和溝通能力，這才是竹北現在需要的治理人才。
鄭朝方進一步表示，這次選舉不只是選出市長而已，更是一場革新的運動，是奠基竹北下個世代發展的關鍵。竹北20年來沒有選出新面孔，沒有進步的建設和治理思維，所以為了改變他的家鄉，對他來說這是最重要的一戰。「選情緊繃、膠著，年輕的竹北，請讓年輕的朝方來，懇請大家給朝方可以為竹北服務的機會，朝方辦得到！」